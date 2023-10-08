'Все такие мягкие и чувствительные. Это ваши проблемы'. Российские флаги официально вернули в UFC

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что возвращает российские флаги в промоушен. С мая прошлого года демонстрация символики РФ перед боями и после была запрещена.

Глава UFC после шоу Fight Night 229 в Лас-Вегасе признался, что недавнее мероприятие Noche UFC стало для него поворотным моментом в отмене этой политики.

"Флаги вернулись. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. Так что я подумал: "Да, к черту это". Мы возвращаем флаги. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это ваши проблемы",– заявил Уайт.

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Уайт сказал, что изначально не считал запрет флагов большой проблемой, и он не был категорически против этого. Однако со временем происходящее нравилось ему все меньше и меньше.

"В такой большой компании происходит много всего", — сказал Уайт. "Невозможно контролировать все на микроуровне. Иногда что-то делается ради правильных целей или чего-то еще. Все в этой комнате знают, как я отношусь ко многим вещам. По сути, "Мне плевать" — это ответ на большинство вопросов", – подытожил Уайт.

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