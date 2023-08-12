'Впервые в жизни такое увидел'. Хабиб сказал, что его поразило в США и был высмеян ответ

Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов на мероприятии в Лас-Вегасе ответил на вопрос о количестве полов, вспомнив случай из жизни. По словам экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата, он зашел пару недель назад в Калифорнии в кафе где увидел туалет для всех полов.

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"Подумал: "Что это такое? Куда я попал?" Впервые в жизни такое увидел. На пять секунд я застыл. Где мужчины, где женщины? Я постучал: "Кто-нибудь есть?" Даже не знаю... Я вырос в очень традиционном месте, в очень традиционной семье, рад этому. Я родом из больших гор, и у нас только два пола", – заявил Хабиб.

В ответ Нурмагомедова высмеяли российские болельщики, напомнив ему про реальности в стране.

"...вернулся в Россию: здесь туалет на улице. Один на всех. Деревянный и без всяких табличек. Подумал: вот это то,к чему привык"– стебутся юзеры.

Фанаты шутят, что в эти пять секунд он впервые в карьере попал в нокдаун.

Также поклонники единоборств припомнили российскому бойцу его скандальную фотографию в джакузи.

Отметим, что Нурмагомедов неожиданно намекнул на свое возвращение в большой спорт. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе при этом не раскрыл всех планов, но отметил, что в октагоне его ждать не стоит.

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