''К июлю буду готов'': Хабиб намекнул на возвращение в спорт

Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомеджов неожиданно намекнул на свое возвращение в большой спорт. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе при этом не раскрыл всех планов, но отметил, что в октагоне его ждать не стоит.

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Об этом Хабиб написал на своей странице в социальной сети Instagram. Он выложил видео своей тренировки на беговой дорожке и анонсировал камбэк на лето нынешнего года.

"К июлю я должен быть готов. Не ММА", – подписал ролик Нурмагомедов, который завершил бойцовскую карьеру в октябре 2020 года. На тот момент он оставался непобежденным, добыв 29 побед в 29 боях в ММА.

Отметим, что россиянин является ярым поклонником футбола и всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Хабиб дружит с Криштиану Роналду, а также болеет за мадридский "Реал".

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