В фигурном катании произошло историческое событие. Видео

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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В фигурном катании произошло историческое событие. Видео

Россиянка Аделия Петросян стала первой в истории женского фигурного катания, кому удалось исполнить четверной риттбергер (так называемый прыжок петлей) на спортивных соревнованиях. Это произошло на розыгрыше национального кубка страны, который принимала Пермь.

Аделия Петросян взяла "серебро".

Петросян решилась исполнить сложнейший элемент во время произвольной программы.

Вначале ей удалось успешно прыгнуть риттбергер в каскаде с двойным тулупом, а затем, исполняя одиночный элемент этой сложности, Аделия оказалась на льду, пишет Чемпионат.com.

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Аделия Петросян во время проката.
Аделия Петросян во время исполнения прыжка.

Впрочем, это не помешало ей занять второе место. За прокат Петросян получила 147,15 балла и 213,26 в сумме за две программы, уступив первую строчку лишь Софье Муравьевой. Ей Аделия уступила чуть больше трех баллов.

Аделия Петросян стала второй на Кубке России.

Стоит отметить, что судьи, оценивая риттбергер, поставили спортсменке недокрут в четверть оборота.

Результаты Кубка России по фигурному катанию.
Аделия Петросян исполнила четверной риттбергер.
Аделия Петросян вошла в историю спорта.

Прыжок так назван в честь немецкого фигуриста Вернера Риттбергера, который впервые исполнил его в 1910 году.

Спустя 106 лет в Монреале японец Юдзюрю Ханю первым среди мужчин прыгнул четверной риттбергер.

Аделия Петросян на льду.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскую фигуристку Дарью Усачеву унесли со льда в слезах после тяжелой травмы, которую спортсменка получила во время разминки на Гран-при Японии.

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