В фигурном катании произошло историческое событие. Видео

Россиянка Аделия Петросян стала первой в истории женского фигурного катания, кому удалось исполнить четверной риттбергер (так называемый прыжок петлей) на спортивных соревнованиях. Это произошло на розыгрыше национального кубка страны, который принимала Пермь.

Петросян решилась исполнить сложнейший элемент во время произвольной программы.

Вначале ей удалось успешно прыгнуть риттбергер в каскаде с двойным тулупом, а затем, исполняя одиночный элемент этой сложности, Аделия оказалась на льду, пишет Чемпионат.com.

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Впрочем, это не помешало ей занять второе место. За прокат Петросян получила 147,15 балла и 213,26 в сумме за две программы, уступив первую строчку лишь Софье Муравьевой. Ей Аделия уступила чуть больше трех баллов.

Стоит отметить, что судьи, оценивая риттбергер, поставили спортсменке недокрут в четверть оборота.

Прыжок так назван в честь немецкого фигуриста Вернера Риттбергера, который впервые исполнил его в 1910 году.

Спустя 106 лет в Монреале японец Юдзюрю Ханю первым среди мужчин прыгнул четверной риттбергер.

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