Российскую фигуристку унесли со льда в слезах после тяжелой травмы. Видео

Известная российская фигуристка Дарья Усачева досрочно завершила выступления на Гран-при в Токио (Япония). 15-летняя уроженка Хабаровска серьезно травмировалась во время разминки.

Пытаясь исполнить тройной флип во время подготовки к выступлению в короткой программе Усачева испытала резкую боль в ноге, упав на лед. Поднявшись, Усачева не смогла продолжить свой прокат, с трудом дойдя до бортика.

Плача от боли Усачева добралась до своих тренеров. Дальше передвигаться спортсменка не смогла и ее на руках отнесли к врачу.

Позже пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила, что у Усачевой случился "отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости".

Момент травмы попал в эфир телетрансляции.

Che sfortuna per Daria Usacheva! 😩⛸️



Durante il riscaldamento appoggia male un piede in atterraggio ed è costretta a uscire dalla pista in lacrime 💔🤕#NHKTrophy | #FigureSkating pic.twitter.com/LErw87NBcw