Искал тела солдат между минами: 21-летний чемпион Украины подорвался, забирая погибшего бойца

21-летний Денис Сосненко был самым молодым волонтером Славянского отряда гуманитарной миссии "Черный тюльпан" и поискового отряда "Плацдарм". Чемпион Украины по тайскому боксу помогал находить и возвращать родным защитников Украины, которые пропали без вести в самых горячих точках войны с Россией. И 23 января его очередная поисковая экспедиция стала для него последней...

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Денис родился и провел детство в селе Сидорово Донецкой области. Со школьных лет увлекался восточными единоборствами, ходил в секцию тайского бокса в Славянске и успел добиться высоких результатов.

Сосненко входил в состав сборной Донецкой области по тайскому боксу, был многократным чемпионом Украины. В славянском бойцовском клубе "Боец" отмечали его непоколебимый дух, высокое мастерство и волю к победе.

Денис несколько лет был членом Ассоциации исследования военно-исторического наследия "Плацдарм". Парень интересовался судьбами погибших военнослужащих в Донецкой области, участвовал в военных реконструкциях.

После начала полномасштабной войны с Россией, несмотря на близость фронта и жестокие бои в Донецкой области, Денис решительно заявил, что не собирается уезжать из своей страны.

"Сказал: или уйду на фронт, или буду помогать. Буквально недавно родители благодарили его за то, что он смог вернуть домой тех, для кого уже не было надежды. Благодаря ему, благодаря его действиям, вернулось очень много наших ребят", – цитирует suspilne.media главу "Ассоциации исследователей военно-патриотического наследия "Плацдарм" Алексея Юков.

Сосненко работал в благотворительной организации "Черный тюльпан", которая ищет на передовой тела солдат, которые не смогли забрать во время боя. Причем, как украинских, так и российских военных.

"Он всегда говорил: "Это – моя миссия. Я должен это делать". Это была опасная работа, но он успокаивал нас, говоря: "Не волнуйтесь, мы защищаем души умерших", – рассказала bbc.com его мама Людмила.

Также мама Сосненко добавила, что он всегда был веселым и имел большие планы на жизнь после войны. Друзья отмечали доброту Дениса и его готовность всем помочь.

Дети, с которыми тренировался погибший спортсмен, и их родители описывают Дениса светлым, добрым и отзывчивым человеком. На соревнованиях он всегда поддерживал других, мог провести на ринг, сделать массаж.

Иностранные телеканалы ни раз снимали работу Дениса и его колег во время полномасштабной войны. И были поражены, в каких опасных условиях они постоянно находятся. Помимо обстрелов, стоило опасаться и мин в земле, и мин-ловушек, которые прятали под трупами своих "побратимов" российские оккупанты.

Также Сосненко без прикрас рассказывал журналистам, как зачастую приходилось собирать тела буквально по частям. Чтобы попадать в труднодоступные места сражений и не стать мишенью для обстрелов, бригада отказалась от своей белой машины "Валькирии", заменив его микроавтобусом цвета хаки.

При этом отряд их Славянска не ограничивался только Донецкой областью, они выезжали и в соседние, работали в районе Изюма после его освобождения.

"Когда понимаешь оплату смерти... ценной жизни. Когда вместе с ними в самом аду", – отзывался Денис о выездах в недавние зоны активных боев, где стояла разбитая техника, а где-то неподалеку могло быть тело пропавшего солдата.

Ребята чувствовали, что делают правильную и очень важную работу, когда когда возвращали погибших героев их семьям, чтобы они могли с ними проститься, похоронить и успокоиться.

За последние 11 месяцев Сосненко и его коллеги нашли много станков российских военных, которых потом обменяли через линию фронта на тела пропавших без вести украинских героев.

23 января Денис отправился на очередной поиск в районе села Долина Краматорского района. Обычно перед поездкой ребята проверяли потенциальное место захоронение с помощью дронов. Но в этот раз, видимо, не разглядели опасность. Микроавтобус с надписью "200", за рулем которой был Денис, подорвался на мине.

"Только 10 суток назад ходили вместе в экспедицию. 8 км в одну сторону по неразминированому лесу в поисках без вести пропавших... Ребята забрали 9 тел, которые ждали дома женщины и дети", – написал Юрий Микиш.

Сосненко похоронили в Славянске. Под колеса авто, на котором везли молодого спортсмена, люди бросали цветы. А на гробу лежали награды парня и белая каска с красным крестом, которая говорила о том, что Денис занимался поиском погибших воинов.

"Денис, на твоих плечах сегодня много ангелов – ангелов тех, кого ты вернул домой", – сказал на похоронах глава местного отряда "Черного тюльпана" Алексей Юков, который был многолетним тренером спортсмена.

И несмотря на трагическую гибель Дениса Юков и его команда не собираются останавливаться. Они будут возвращаться на места боев, где могут быть тела солдат, даже если это будет стоить им жизни. Потому что война продолжается и, к сожалению, продолжают погибать наши ребята, которых нужно возвращать домой.

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