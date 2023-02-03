Держали лес под Кременной: снаряд убил раненого дзюдоиста и его побратима после отказа от эвакуации

38-летний киевлянин Максим Чумак был мастером спорта Украины по дзюдо и самбо и директором элеватора "Таганча". Вместе с побратимами он долгое время выполнял опасные задания в Кременских лесах, а в январе 2023 года погиб в боях под Сватово, отказавшись от эвакуации после ранения.

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Максим Чумак родился в 1984 году в Киеве. С раннего детства любил спорт, занимался дзюдо и самбо, добившись на татами высоких результатов. На счету Максима множество побед на украинских и международных соревнованиях различного уровня. Тренеры, видя перспективу своего подопечного, предлагали ему поступать в университет физического воспитания и спорта.

Однако Чумак решил не ограничиваться только лишь спортом и пошел учиться в Государственный налоговый университет, где окончил кафедру военной подготовки, получив звание младшего лейтенанта запаса.

До 24 февраля 2022 года Максим работал директором элеватора "Таганча" (ГК "Содружество"). Однако после полномасштабного вторжения России добровольно отправился защищать Украину. 26 февраля спортсмен и аграрий вступил в ряды Национальной гвардии. Получил позывной "Дар" и звание лейтенанта.

"Во время моего знакомства с ним я еще пошутил, переспросив: "А ты как хлебный дар или как Божий? В ответ с удивительной улыбкой он ответил:" Я как Божий дар". Для многих побратимов он действительно был как Божий ДАР. Лучший командир", – вспомнил встречу с Максимом боец батальона имени генерала Кульчицкого Андрей Романко.

Чумак вместе со своими побратимами долгое время в тяжелейших условиях выполнял задания в лесах под Кременной, готовя плацдарм для деоккупации Луганской области. За это время они успели стать настоящими легендами.

3 января 2023 во время исполнения очередного опаснейшего боевого задания под Сватово "Дар" погиб вместе с солдатом с позывным "Хасан". В автомобиль защитников Украины попал снаряд, не оставив им шансов на спасение. А ведь в тот же день Чумак и его побратим были ранены, им предлагали покинуть "ноль" и получить полноценную медицинскую помощь.

О последнем дне героев в Луганской области рассказал на своей страничке в Facebook Романко.

"Ранним утром парни вдвоем отправились на позиции, у них ежедневно было много задач. Ближе к обеду перед ребятами в лесу разорвалась вражеская мина. Слышу по рации "Дар" сообщает: "Я – 300, "Хасан" – 300". Я с медиком с позывным "Гниверба" быстро сажусь в авто, и мы отправляемся на ноль эвакуировать наших побратимов. Доехали без происшествий, ребят забрали и привезли на место дислокации", – вспомнил защитник.

Андрей Романко отметил, что у "Дара" были легкие осколочные ранения лица, царапины и разрез под напухшим глазом. У "Хасана" – легкое головокружение и звон в ушах. Медик сделал свою работу и попросил бойцов покинуть лес и уехать на "большую землю" для более тщательного осмотра и лечения.

Но Чумак и его побратим отказались выходить из леса. Категорически. Сказали, что ничего страшного с ними не произошло и ни в каком лечении не нуждаются.

"Знаете, что сказал мне "Дар"? "Бандерас, какой выезд из леса? У меня там ребята, ты что, я остаюсь". Вернувшись в лес с "Хасаном", продолжили свою работу. Сели в автомобиль и по газам. Через пару часов парни погибли, выполняя боевое задание", – отметил Андрей.

"Зачем я вам это рассказал? Такая жажда уничтожения врага и победы должна быть у каждого украинца. Зарубите себе это на носу. За ваше спокойствие и безопасную жизнь ежедневно погибают лучшие сыны Украины", – подчеркнул Романко.

Еще один побратим Чумака Сергей вспомнил их совместный штурм. Тогда Максим был одним из тех, кто вытащил Сергея с поля боя без ступни.

Офицер батальона имени генерала Кульчицкого Владимир Пастушок воевал с "Хасаном" и "Даром" последние три недели их "ярко-героической жизни" и прошел "не одну сотню км в лесу вдоль линии фронта".

"Вы знали и научили меня, как выполнить задание и выжить, но к сожалению война забирает лучших в свои сети. Спасибо за все, что вы сделали для побратимов, которые вас сильно-сильно уважали и никогда не сомневались что при любой "стрелкотне" или сильнейшем обстреле арты, несмотря на любые ДРГ врага, вы все равно дойдете до них", – вспомнил Пастушок.

"Несмотря на сильнейшую опасность, от вас шел свет, после общения с вами поднималось настроение, и часто возникало удивление: как же вы снова дошли на передний край. И так каждый день, и так всегда… Такого уровня доверия и уважения, как к вам, я не видел до этого на войне, вы были невероятные, и еще при жизни стали легендами фронтового леса под Кременной... Спасибо за то, что вы сделали для Украины", – отметил Владимир.

Отметим, что за неделю до своей смерти, 27 декабря 2022 года указом Президента Украины Чумак был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Также готовилось вручение Максиму награды "За Мужество", но уже ІІ-й степени. Но этим орденом герой будет награжден уже посмертно.

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