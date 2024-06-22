Началась возня вокруг вопроса о том, а насколько далеко и каким именно оружием США разрешили бить Украине в глубину России. Более того, WP подняла тему, которую я поднимаю в последние дни: ATACMS должны ударить по аэродромам России на её территории.

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Я не понимаю, в Вашингтоне все спят что ли или с логикой плохо? Они же сами говорят: ВСУ вроде как имеют право бить любым оружием по тем объектам на российской территории, которые агрессор использует для атак по Украине – вне зависимости от их удалённости от границы (это слова Пета Райдера).

Ну а самолёты с 3-тонными бомбами, имеющими точность пушечной артиллерии 18-го века – это что? Не атака? Может, Байден считает удары по украинским Липцам просто тестированием на полигоне?

В американском руководстве происходит катастрофа принятия решений. Одно меня радует: обычно в таких случаях, когда мы начинаем наблюдать очередную суету вокруг проблематики "дважды два пять или всё-таки четыре?", обычно в конце следует торжествующее: да, чёрт возьми, четыре, конечно! Официально об этом объявляем. Вот сейчас даже и сам глава Белого дома по этому поводу выступит, дезавуировав свою статью от мая 2022-го года, в которой он тогда отказался предоставлять ВСУ возможность пользоваться таблицей умножения.