Украина впервые в истории выиграла ''золото'' на Кубке мира по артистическому плаванию

Украинка Марта Федина выиграла этап первого в истории Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит в канадском Макреме. 21-летняя харьковчанка завоевала "золото" в технической программе среди женщин-одиночек.

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За свое выступление Федина получила 245.2917 баллов, более чем на два пункта опередив ближайшую соперницу. Несмотря на то, что программа Марты была не самой сложной, она получила высокую оценку за выполнение, что позволило ей занять первое место.

Второй стала Юкико Инуи из Японии. Третье место у местной пловчихи Одри Ламоте.

Кубок мира по артистическому плаванию впервые стартовал в 2023 году. Для его проведения Международная федерация плавания изменила систему оценок. Раньше 15 судей ставили оценки по трем критериям. Теперь число судей сократили до 10, а критерии до двух: артистизм и исполнение.

Ранее в своем интервью OBOZREVATEL, Марта, которая является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, заявила, что хотела бы навсегда забыть о россиянах, которые отбирают у украинских спортсменов не только арены, но и жизни. А в 2014 году заставили ее уехать из родного Донецка.

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