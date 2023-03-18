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Украинская чемпионка, добывшая историческое "золото", восхитила сеть внешностью. Фотофакт

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
2,4 т.
Украинская чемпионка, добывшая историческое 'золото', восхитила сеть внешностью. Фотофакт

Харьковская синхронистка Марта Федина, после исторической победы на Кубке мира по артистическому плаванию, привлекла особое внимание болельщиков. 21-летняя украинка стала первой представительницей нашей страны в истории турнира, которой удалось взять "золото".

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Фанаты не смогли пройти мимо внешности нашей соотечественницы, сраженные ее красотой. В комментариях в социальных сетях, юзеры оставляют множество восторженных комментариев.

Отметим, что Федина является 11-кратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и первой в истории Украины олимпийской призеркой в артистическом плавании. Также выступает в дуэте и в групповых упражнениях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт
Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт

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