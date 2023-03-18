Украинская чемпионка, добывшая историческое ''золото'', восхитила сеть внешностью. Фотофакт

Харьковская синхронистка Марта Федина, после исторической победы на Кубке мира по артистическому плаванию, привлекла особое внимание болельщиков. 21-летняя украинка стала первой представительницей нашей страны в истории турнира, которой удалось взять "золото".

Видео дня

Фанаты не смогли пройти мимо внешности нашей соотечественницы, сраженные ее красотой. В комментариях в социальных сетях, юзеры оставляют множество восторженных комментариев.

Отметим, что Федина является 11-кратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и первой в истории Украины олимпийской призеркой в артистическом плавании. Также выступает в дуэте и в групповых упражнениях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!