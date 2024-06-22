1 июля 1984г. Краснодарский край СССР. Школьники на сборе томатов. Пионерские галстуки на шеях – для постановочного фото. Но здесь две вещи гораздо важнее.

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Цим діткам по 10 років. Літо. Вони мають відпочивати на канікулах, а замість цього надриваються на колгоспних полях. Надриваються в прямому сенсі цього слова. Це пряме порушення всіх медичних норм. Це використання дитячої праці зі шкодою для здоров`я. Таку вагу дітям такого віку піднімати категорично заборонено. Навіть у 14 років дівчата можуть піднімати не більше 2,5 кілограми.

І за це навіть не платили. Це називалося "трудове виховання".

Зате на уроках розповідали про тяжке життя дітей в капіталістичних країнах...