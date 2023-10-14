'Внемлите, смерды'. Навка заявила о величии России, получив ответку в сети

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) "роет себе могилу", не пуская российских атлетов на международную арену. 48-летняя экс-фигуристка уверена, что российский спорт – один из самых конкурентных в мире.

"Сегодня фигурное катание в России на таком уровне, что скорее международные соревнования теряют в качестве, чем мы. В остальных видах спорта наши спортсмены могут потерять навыки из-за отсутствия должной конкуренции в условиях без Олимпиады. Но в фигурном мы не теряем ничего", – сказала олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду.

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Такая пафосная речь о величии РФ спровоцировала множество нелестных отзывов от соотечественников, которые со стебом превозносят силу страны.

"Так ну и зачем вам МОК тогда? МОК вырыл себе могилу, там все наши недружественные страны собрались. Чемпионаты России круче любой Олимпиады. А Спартакиада Доброй Гойды будет собирать у телеэкранов миллиарды зрителей", "Да без нас вообще всем труба. Доллар рухнет, Штаты загнутся, олимпийское движение умрет. Внемлите ей, смерды, жена такого человека хни не скажет..." – стебутся фанаты.

Болельщики не смогли пройти и мимо мужа Навки - Дмитрия Пескова.

"Татьяна, а что подрывает Ваш муж, который профессионально врет, оправдывает самые ужасные вещи и вообще ведет себя с людьми вокруг как царь с холопами?" – интересуются в комментариях.

Навке советуют сперва обратить внимание на действие своей страны.

"А что случилось, дружная придворная семья?. Может быть кому то стоит прекратить террором заниматься?" – интересуются у экс-фигуристке.

Олимпийской чемпионке просят напомнить, где на самом деле находится первоисточник всех проблем.

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