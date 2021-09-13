Верняев – о смене гражданства: родился в Украине, поднимал флаг страны

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев опроверг информацию о том, что он готов сменить гражданство из-за проблем в сборной Украины. Гимнаст заявил, что его слова о желании покинуть страну были вырваны из контекста.

Об этом сам Верняев заявил на своей странице в социальной сети Instagram. Спортсмен подчеркнул, что намерен выступать под желто-синим флагом на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Я родился в Украине, в моем родном городе Донецк и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года, я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением. Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми перспективным ребятами в сборной – подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращаться с Олимпийских Игр без медалей", – написал Олег.

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Он добавил, что своими словами о проблемах в национальной команде хотел объяснить ситуацию. "Я понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я освещал происходящие внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны", – резюмировал Верняев.

Напомним, 27-летний спортсмен был отстранен от соревнований на четыре года за якобы применение допинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Верняев получил большую порцию критики в сети после того, как отказался называть Россию виновницей войны на Донбассе.

В 2018 году Верняев не поддержал отстранение России от Игр-2018. По мнению нашего гимнаста, дисквалификация всей сборной РФ является следствием политических интриг.