Верняев намекнул на смену гражданства: у гимнаста конфликт в сборной Украины. Эксклюзивные подробности

Олимпийский чемпион Олег Верняев будет выступать за Украину только на своих условиях. Из-за конфликта в сборной гимнаст намекнул даже на смену гражданства. Но это будет уже после окончания его дисквалификации за применение запрещенного мельдония.

27-летний Верняев, который отстранен от соревнований на 4 года, рассказал OBOZREVATEL, что пытается уменьшить срок наказания. Но детали своей апелляции, да и всей истории с допингом, из-за которой пропустил Олимпиаду-2020, раскрывать не спешит.

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– Я пока по этому вопросу ничего не афиширую. Разбираемся, но очень многое покрыто туманом, очень много вопросов, на которые нет ответа. Но мы работаем и ждем, что из этого выйдет. В любом случае я понимаю, что отменить мне ничего уже не смогут, но если на год сократят срок, то это было бы классно, и я бы уже в ноябре встал в строй.

– То есть, в 2024 году в Париже вы готовы представлять Украину?

– Если мне уменьшат дисквалификацию, то да. Но понимаете, что параллельно у меня идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то сюсюканья уже не будет, а будет ультиматум. Или я готовлюсь при полном карт-бланше и мне делают те условия, которые мне нужны, и убирают всех тех людей, которые мешают, или отпускайте меня, и я ухожу туда, где смогу нормально работать.

– А это куда?

– Я об этом еще не думал. Не искал себе никаких вариантов, потому что пока не вернулся в спорт. Я просто говорю, что или я нужен и создайте мне полные условия, или отпускайте.

– А полные условия – это как? Я помню, что в свое время вы ковры для базы выбивали...

– Нет, проблема не в этом, а в людях, которые сами себе создавали проблемы, а теперь кричат, что их кто-то обижал, им кто-то мешал. Им мешала молодежная сборная и маленькие дети. Ну, это смешно, когда 30-летние дяди кричат, что девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают им готовиться к Олимпийским играм.

– Олег, в январе 2021 года СМИ стало известно, что вас отстранили от соревнований, а когда вы узнали о своем положительном допинг-тесте?

– Где-то в ноябре мне пришло оповещение и начался этот процесс. Об этом знал только узкий круг. У меня была договоренность это не афишировать, пока Международная федерация гимнастики не вынесет финальное решение. Но эти новости начали всплывать намного раньше, потому что в зале у нас есть "хорошие люди", которые треплят языками то, что не надо.

– То есть, в 2024 году вы готовы выступать за другую страну?

– Я хочу выступать, я хочу заниматься гимнастикой, и я хочу это делать дома. И надеюсь, что выберут правильную сторону. Потому что мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю. А если мешает, то, возможно, люди боятся конкуренции.

– Но вы рассматриваете возможность выступать за другую страну?

– Смотрите: я профессиональный гимнаст, и у меня уже возраст подходит. По сути у меня остается только один цикл, в котором я буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, если я могу еще выступать. Если я тут не нужен, тогда найду место, где буду нужен.

– Как оцениваете выступление украинских гимнастов на Олимпиаде? Особенно молодое поколение.

– Молодое поколение хорошее, есть ребята. Но по поводу команды у меня были вопросы. Да, по правилам отобрался Женя Юденков. Но если стране не нужен парень, который будет бороться за финал на снаряде, а там уже и за медаль... И ставят парня, который просто бесперспективно едет выступить, то значит надо разбираться. Значит стране не нужны медали. Правильно я говорю или нет?

Назар Чепурной в многоборьи, конечно, не претендовал на медаль, но он прыгал два прыжка и за месяц до Олимпиады выиграл два этапа Кубка мира с оценкой 14,7 балла. На Олимпиаде с этой оценкой он был бы в финале. А финал уже дел раскладное...