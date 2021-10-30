"Любовник" Криштиану Роналду проиграл умопомрачительным нокаутом и вошел в историю. Видео
36-летний кикбоксер Бадр Хари потерпел сенсационное поражение от поляка Аркадиуша Вжоcека. Родившийся в Амстердаме марокканец принял участие в главном бою вечера промоушена GLORY.
Arkadiusz Wrzosek snatched victory from the jaws of defeat. Badr was absolutely starched. Wild, just wild stuff. #ArkadiuszWrzosek #BadrHari #GLORY78 #glorykickboxing pic.twitter.com/OfpOYa0JOC— lumbernacdad (@lumbernacdad) September 4, 2021
На ринге Бадр значительно превосходил соперника в классе, который изредка пробивал лоукиками. Разница в уровне между спортсменами была колоссальной.
Уже в первом раунде марокканец дважды отправил сопеника в нокдаун, а счет был 10-7.
Во втором отрезке ситуация не изменилось. Хари деклассировал оппонента и оформил третий нокдаун. Как только польский спортсмен поднялся на ноги, Бадр бросился его добивать, но развязка оказалась совсем не такой, какую ожидали увидеть ьпоклонники кикбоксера.
Уйдя в глухую защиту Вжосек неожиданно выбросил левый хайкик, намертво вырубив именитого соперника.
Комментаторы сразу назвали это одним из главных апсетов в истории этого вида спорта.
Напомним, что по информации СМИ Бадра Хари связывают любовные отношения со звездой "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Также появилась информация, что португалец подарил своему "другу" квартиру в Нью-Йорке стоимостью в 18,5 миллиона долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Роналду развлекся в тесной компании обнаженных мужчин, заинтриговав общественность. Позже были опубликованы фотографии Криштиану на руках у Бадра.