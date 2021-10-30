"Любовник" Криштиану Роналду проиграл умопомрачительным нокаутом и вошел в историю. Видео

36-летний кикбоксер Бадр Хари потерпел сенсационное поражение от поляка Аркадиуша Вжоcека. Родившийся в Амстердаме марокканец принял участие в главном бою вечера промоушена GLORY.

На ринге Бадр значительно превосходил соперника в классе, который изредка пробивал лоукиками. Разница в уровне между спортсменами была колоссальной.

Уже в первом раунде марокканец дважды отправил сопеника в нокдаун, а счет был 10-7.

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Во втором отрезке ситуация не изменилось. Хари деклассировал оппонента и оформил третий нокдаун. Как только польский спортсмен поднялся на ноги, Бадр бросился его добивать, но развязка оказалась совсем не такой, какую ожидали увидеть ьпоклонники кикбоксера.

Уйдя в глухую защиту Вжосек неожиданно выбросил левый хайкик, намертво вырубив именитого соперника.

Комментаторы сразу назвали это одним из главных апсетов в истории этого вида спорта.

Напомним, что по информации СМИ Бадра Хари связывают любовные отношения со звездой "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Также появилась информация, что португалец подарил своему "другу" квартиру в Нью-Йорке стоимостью в 18,5 миллиона долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Роналду развлекся в тесной компании обнаженных мужчин, заинтриговав общественность. Позже были опубликованы фотографии Криштиану на руках у Бадра.