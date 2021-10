"Любовник" Криштиану Роналду проиграл умопомрачительным нокаутом и вошел в историю. Видео

36-летний кикбоксер Бадр Хари потерпел сенсационное поражение от поляка Аркадиуша Вжоcека. Родившийся в Амстердаме марокканец принял участие в главном бою вечера промоушена GLORY.

Arkadiusz Wrzosek snatched victory from the jaws of defeat. Badr was absolutely starched. Wild, just wild stuff. #ArkadiuszWrzosek #BadrHari #GLORY78 #glorykickboxing pic.twitter.com/OfpOYa0JOC