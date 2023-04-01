В России, несмотря на запрет МОК, стартовал первый международный турнир с начала войны. Его назвали ''Кубок мира''

В российской Казани начался международный турнир по фехтованию на шпагах, который организаторы назвали "Кубок мира". Помимо россиян, в соревнованиях принимают участие спортсмены Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана.

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1 апреля пройдут финалы мужских соревнований. 2 апреля будут разыграны медали в командных турнирах у женщин и мужчин.

Организаторы основной целью называют "укрепление дружественных отношений между странами, а также продвижение гуманистических ценностей спорта и истинных принципов олимпийского движения.

Кроме медалей победителям обещают 1.8 млн рублей (~23 000 долларов США), серебряные призеры получат 1.2 млн рублей (~15300$), а обладатели "бронзы" 600 тысяч рублей (~7700 $).

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным федерациям с призывом запретить проведения на территории страны-агрессора любых международных турниров.

Эту же рекомендацию МОК повторил и в своем заявлении во вторник, где одобрил возвращение российских спортсменов в нейтральному статусе.

Отметим, что Международная федерация фехтования, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой и пока единственной, кто разрешил участвовать РФ и РБ в международных турнирах.

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