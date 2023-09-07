В России КамАЗ врезался в колону велосипедистов, убив спортсменов. Фото и видео

В России на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области фура врезалась в колонну велосипедисток-подростков Школы олимпийского резерва Сестрорецка. 11 детей в возрасте 14-15 лет и их тренер на машине сопровождения проводили тренировку, при этом, как позже стало известно, у тренера не было разрешения выезжать с детьми на трассу.

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Как сообщила местная полиция, за рулем грузовика был 31-летний гражданин "одного из государств ближнего зарубежья". Он задержан.

В результате ДТП погибли две спортсменки 2009 и 2008 года рождения. Еще 7 девочек, тренер и двое взрослых пострадали и были госпитализированы.

Одну спортсменку уже прооперировали, остальные пострадавшие тоже в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ДТП погиб чемпион Казахстана по велоспорту. Еще один чемпион попал в реанимацию. 18-летние велогонщики оказались под колесами КамАЗа, выехав на рядовую тренировку.

Несколько лет назад в России 12-летняя велогонщица погибла в подобном ДТП. На группу спортсменок, которая вместе с тренером ехали в сторону Петропавловска, наехал КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении.

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