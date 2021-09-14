В России велосипедистку раздавил КамАЗ на глазах у отца-тренера. Видео

В России 12-летняя велогонщица погибла в ДТП на трассе Петропавловск – Жезказган. Как сообщает Tengrinews.kz, на группу спортсменок, которая вместе с тренером ехали в сторону Петропавловска, наехал КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении.

Воспитанники велошколы вместе с машиной сопровождения проводила свою тренировку, когда одна из участниц колонны попала под колесо большегруза и скончалась на месте. По словам очевидцев, погибшая была дочкой тренера. Трагедия случилась на его глазах.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в жутком ДТП погиб чемпион Казахстана по велоспорту. Еще один чемпион оказался в реанимации

18-летние велогонщики оказались под колесами КамАЗа, выехав на рядовую тренировку