В России чемпион спортивного фестиваля умер прямо во время выступления. Видео

В России сотрудник МЧС Михаил Потанин скончался во время спортивных состязаний по поднятию тяжелого веса на фестивале в Тюмени. В прошлом году он занял первое место и хотел повторить свое достижение.

Инцидент случился в тот момент, когда Потанин поднимал специальное бревно. Положив снаряд на землю, спортсмен сделал несколько шагов в сторону, пару мгновений постоял неподвижно, а затем упал. Медики диагностировали смерть от остановки сердца.

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