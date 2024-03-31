Чемпион России упал на соревнованиях и умер

Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец умер после падения на соревнованиях в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Федерации роллер-спорта России. 36-летний спортсмен на большой скорости врезался в препятствие, получив травмы головы и груди, несовместимые с жизнью.

Роман был одним из лучших роллеров России. Тренировал юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал.

Для справки: скейт-кросс — забег на роликовых коньках по специально подготовленной трассе с препятствиями.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта в России скончался Василий Уткин. Телеведущий, спортивный журналист, радиоведущий, актер, главный редактор, писатель, блогер и комментатор ушел из жизни в возрасте 52 лет.

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