В России в 31 год внезапно умер знаменитый чемпион Европы и призер чемпионата мира

Знаменитый российский дзюдоист Казбек Занкишиев, выступающий в тяжелой весовой категории (до 100 кг), умер на 32-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России. Причины смерти не сообщаются.

"Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо. Федерация дзюдо России выражает искренние соболезнования родным и близким Казбека Занкишиева", – говорится в заявлении организации.

Занкишиев в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку в командном первенстве, в 2017 году он в Варшаве (Польша) завоевал бронзовую награду взрослого европейского первенства.

До этого становился победителем первенства России по дзюдо среди юниоров (2011) и двукратным чемпионом первенства России по дзюдо среди молодежи (2012, 2014). В 2015-м он выиграл молодежный чемпионат Европы.

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