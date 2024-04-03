Чемпион мира по кикбоксингу умер прямо во время поединка. Момент попал на видео

Чемпион мира и Азии по кикбоксингу среди юношей Канат Ахунов погиб во время областного чемпионата в Актау (Казахстан). 17-летний спортсмен выступал в тяжелом весе.

На видео, которое распространилось в социальных сетях видно, что в какой-то момент боя Ахунов получает удар в живот и падает без сознания. К нему сразу же подбегает тренер и медицинский персонал, снимают шлем и вынимают каппу, пытаясь привести бойца в сознание.

Тренер Ахунова Элвин Агаев рассказал, что перед трагическим боем, его подопечный успел провести одну встречу, которую выиграл за 20 секунд.

"Вышел на второй поединок и показывал свои возможности. Но в середине встречи я увидел, что он уже не такой, как раньше. Когда я спросил: "Как ты себя чувствуешь?", он ответил "Все хорошо, буду продолжать". Он глубоко подышал. Я побрызгал на него водой, и он опять вышел на бой. Примерно через 30 секунд все и случилось", — сказал тренер.

Агаев обратил внимание, что на видео четко видно, как спортсмен пошатнулся перед тем, как его настиг удар соперника. При падении он поранил бровь. По словам тренера покойный занимался под его руководством последние 3 месяца и ни разу не жаловался на здоровье.

Он отметил, что спортсмен добился значительных успехов в кикбоксинге и что перед соревнованиями Ахунов не имел проблем со здоровьем.

"Скорая помощь прибыла в течение 10-15 минут. Затем его увезли в реанимационное отделение. Говорят, что сделали все возможное. Врачи объяснили, что причиной смерти стала остановка сердца", – цитирует Агаева oqu.news.

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