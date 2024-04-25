В РФ назвали западные санкции в спорте 'подарком для нас' и заявили о 'не имеющих аналогов в мире' турнирах

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пришел в настоящий восторг от западных санкций в отношении страны-агрессора. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выразил уверенность в том, что ограничения сыграли россиянам на руку и позволили развивать спорт.

Об этом Чернышенко заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Соучастник военных преступлений России против Украины назвал РФ "передовой, инновационной державой, задающей тренды", поставив в пример так называемые Игры будущего, проведением которых мало кто интересовался даже в самой России.

"Несмотря на серьезные внешние угрозы, спорт высших достижений у нас активно развивается. Наряду с продвижением классического спорта создаются новые форматы в России, не имеющие аналогов в мире. Ключевым инновационным спортивным событием стали первые в истории человечества "Игры будущего". Россия снова доказала, что является передовой, инновационной державой, задающей тренды. Уверен, что санкции недружественных стран были подарком для нас", – сказал Чернышенко.

Ранее бывшая фигуристка Кристина Обласова со словами "полная ж*па" разнесла нарративы кремлевской пропаганды о росте уровня российских внутренних соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в "нечеловеческих условиях" выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!