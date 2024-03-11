'В мозгу что-то меняется': чемпиону мира, предавшему Украины, поставили диагноз

Чемпион мира по шахматам 2002 года Руслан Пономарев выразил уверенность в том, что российская пропаганда использует предателя нашей страны Сергея Карякина в своих целях. Уроженец Горловки признался, что его шокировала позиция победителя мундиаля по рапиду, который яро поддерживает войну в Украине и диктатора Владимира Путина.

Об этом Пономарев рассказал в интервью сайту sport-express.ua. Гроссмейстер, который уже 12 лет проживает в Испании, добавил, что не может понять мотивацию Карякина. Поведение предателя Украины, который, в частности, недавно восхищался уничтожением Авдеевки, поставило в тупик Руслана.

"Могу высказать версию, что это какая-нибудь болезнь. Наверное, российская пропаганда очень сильно подействовала на Сергея. Когда в Москве проживешь несколько лет, возможно, под ее навязчивым действием в мозгу что-то меняется. Я не врач, поэтому мне трудно поставить конкретный диагноз... Возможно, для этого нужно делать какие-нибудь анализы?! Это вообще уникальный случай, потому что понять мотивацию Карякина довольно сложно. В первую очередь Сергея используют для внутренней российской пропаганды. То есть, его заявления и действия направлены в первую очередь для Z-аудитории", – сказал Пономарев.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения в Украину Карякин выступал за поддержку войны и всячески демонстрировал Z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ. 2 июня прошлого года шахматист получил государственную награду страны-агрессора.

Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей. В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать "помощь" 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Карякин стал доверенным лицом главаря Кремля Владимира Путина на "выборах" президента России в 2024 году. Бывший шахматист вошел в список людей, которые поддержали диктатора. Также он "поделил Украину", назвав области, которые обязана захватить РФ.

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