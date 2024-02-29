Чемпион мира, предавший Украину, приехал поглумиться в оккупированную Авдеевку. Фотофакт

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, похвастался поездкой в Авдеевку. 34-летний уроженец Симферополя снял видео на крыше разрушенной девятиэтажки, где сыграл в шахматы с оккупантами.

Карякин лицемерно заявил, что ему "тяжело смотреть на разрушенный город", но как и в случае с Мариуполем, не сомневается, "что его отстроят".

"Главное, что больше никто никогда не будет отсюда обстреливать наш Донецк!" – пафосно написал Карякин.

По словам предателя, его группу едва не уничтожил украинский дрон.

"Мы забегаем в первый попавшийся подъезд, и секунд через 5 раздается взрыв. Обошлось… Так вчера начался мой день в Авдеевке", – заявил шахматист.

Напомним, решение о выводе украинских войск из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом, объявил в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

При взятии Авдеевки армия оккупанта потеряла более 47 тыс. военных. Из них семнадцать тысяч – убитыми.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников назвал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было правильным.

По информации полиции в Авдеевке осталось около 700 мирных жителей. Эти люди отказались выезжать из населенного пункта, пока он находился под контролем Сил обороны Украины.

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