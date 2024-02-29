'В мирную Украину'. Жену Пескова высмеяли в сети за 'добрый поступок'

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка у себя в Instagram похвасталась тем, что покаталась на коньках вместе с 11-летней девочкой Олей, которая больна иммунной нейтропенией (состояние, при котором в крови человека снижается уровень клеток нейтрофилов). Бывшая спортсменка разместила фотоотчет о покатушках, на забыв прорекламировать и дизайнеров одежды, в которую была одета.

"Встреча получилась не только тёплой и дружеской, но и очень продуктивной ???? Мы не только поговорили, но ещё Оля научились некоторым элементам фигурного катания!. И что меня порадовало ещё больше, так это понимание того, что дети умеют мечтать, не только о гаджетах или брендах... они мечтают о будущем, о встречах с людьми, которые добились успеха в том или ином деле!" – написала Навка.

В комментариях пользователи не оценили такой "добрый поступок" жены пресс-секретаря Кремля.

"Татьяна, помогите исполнить мечту тысяч украинских детей вернуться на Родину, в мирную Украину. А еще у тысячи маленьких украинцев никаких мечт уже никогда не исполнится .. Их убила Россия", "Я думаю , много людей боялись бы мечтать вместе с вами. Это чревато для жизни.И это все что вы можете сделать для этой девочки? Покататься с ней на конька?", – высмеивают Навку юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Татьяна Навка поздравила всех россиян с 23 февраля, разместив семейное фото с Песковым и написав несколько пафосных слов про "защитников Отечества".

Подписчики Навки не оценили такой пассаж чемпионки ОИ. Вместо слов поддержки и одобрения, победительнице Олимпиады пришлось читать про Украину и Алексея Навального.

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