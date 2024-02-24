'Слава Украине'. Жену Пескова затравили россияне за ее поздравления с 23 февраля. Фотофакт

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка у себя в Instagram поздравила всех россиян с 23 февраля, разместив семейное фото. В кадре бывшая спортсменка на отдыхе вместе со своим мужем, пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, его сыном от первого брака и своими дочерьми позирует на фоне пальм.

"Наши самые отважные, надёжные, смелые и надёжные мужчины, спасибо, что вы есть, и мы за вами, как за каменной стеной! Что у нашей молодёжи есть пример отцов и дедов, благодаря которому, мы можем быть уверенными в нашем спокойном будущем. Где слова честь, достоинство, благородство, отвага — не пустые слова. Любимые и дорогие, мы вас любим, ценим и всегда поддерживаем", – написала Навка.

Такие слова бывшей экс-фигуристки спровоцировали огромное количество негатива в ответ. Подписчики Навки не оценили такой пассаж чемпионки ОИ. Вместо слов поддержки и одобрения, победительнице Олимпиады пришлось читать про Украину и Алексея Навального.

"Слава Украине!", "Не стыдно вам смотреть людям в лицо?", "Отдайте матери тело сына", "С днем ра*истского фашиста", "Бумеранг где то рядом..удачи", "Верните тело Алексея матери", "Людей убивают, издеваются над родными, как вы вообще можете улыбаться", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Татьяна Навка показала семейное фото с Песковым, спровоцировав огромное количество негатива в ответ. Подписчики Татьяны не оценили такое "счастье" пары, "насыпав" ей множество нелестных комментариев.

Не так давно Навка разместила архивную фотографию, а под ней начала рассказывать о величии России. Вместо поддержки россияне высмеяли бывшую спортсменку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!