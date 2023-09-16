В Казахстане отказались иметь дело с женой Пескова

В Казахстане остановили продажу билетов на шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Шахерезада". Концерт должен был состоятся в конце этого года на льду спортивного комплекса "Алматы Арена"

Как сообщает Казахское телеграфное агентство КазТАГ, организаторы тура попросили администрацию "Алматы Арена" о приостановлении продажи билетов.

Также отмечается, что концерт коммерческий и к властям города отношения не имеет.

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Напомним, что 48 летняя экс-фигуристка является женой Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента России Владимира Путина. С лета 2022 года Навка находится под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне бывшая фигуристка Маргарита Дробязко была лишена гражданства Литвы за участие в ледовых шоу Навки. У 51-летней уроженки Москвы ранее также отобрали все государственные награды из-за поддержки жены Пескова.

Напомним, что ранее в Казахстане взбунтовались против выступления команды КВН "Камызяки", лидером которой является известный ведущий и комик Азамат Мусагалиев. Он вместе с коллегой Денисом Дороховым на днях засветились на оккупированном Россией Донбасе, где путинисты наперегонки прославляли террористов.

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