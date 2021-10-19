В Харькове незрячим паралимпийцам подарили книги и билеты в зоопарк, – спортсменка

Власти Харькова наградили своих плоховидящих паралимпийцев обычными книгами и билетами в зоопарк. Об этом у себя в Facebook написала чемпионка Паралимпиады-2020 Марина Литовченко.

Украинка, выигравшая в Токио "золото" в настольном теннисе, рассказала о встречей с и.о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко, которые "за самые высокие достижения наградили самыми ценными подарками". Спортсменам вручили цветы и Power Bank.

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Затем Литовченко и другие паралимпийцы, в том числе и незрячие, встретились с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым, который вручил обычную книгу о Харькове без всяких шрифтов Брайля и билеты в зоопарк.

Судя по этим подарком, Литовченко сделала вывод, что паралимпийцам не нужна поддержка от города и области, ведь "они самые "обеспеченные" граждане нашего города.

Марина призналась, что ей хочется рыдать от такого "прекрасного" отношения и поддержки города".

В заключении у себя в посте Литовченко иронизирует на тему "отсутствия" проблем со здоровьем у паралимпийцев.

"Конечно, ответ очевиден, со здоровьем всё прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после Игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее…да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще "не парятся" на Паралимпийских Играх…", – подытожила Марина.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную команду Украины в Японии представляли 138 спортсменов. От Харьковской области участие в соревнованиях приняли 14 спортсменов, которые соревновались в четырех видах спорта (плавание — восемь человек, легкая атлетика - один человек, фехтование на колясках — три человека, настольный теннис — два человека).

На Паралимпиаде-2020 украинцы смогли завоевать 98 медалей: 24 "золота", 47 "серебра" и 27 "бронзы". Это позволило "желто-синим" занять итоговое шестое место в медальном зачете