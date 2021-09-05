Украина завершила выступление на Паралимпиаде: итоговое место в медальном зачете

Сборная Украины завершила выступление на Паралимпийских играх-2020, которые с 25 августа по 5 сентября проходили в Токио. За 12 соревновательных дней наши атлеты выступили в 15 видах спорта.

В итоге украинцы смогли завоевать 98 медалей: 24 "золота", 47 "серебра" и 27 "бронзы". Это позволило "желто-синим" занять итоговое шестое место в медальном зачете. По количеству наград Украина разместилась на пятой строчке.

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Для нашей страны это стало вторым результатом в истории выступлений на Паралимпиадах. Лучше украинцы выступили лишь в Рио в 2016 году - тогда спортсмену поднимались на подиум 117 раз.

В Атланте-1996 у Украины было семь наград, в 2000 году в Сиднее – 37, в Афинах – 55, в Пекине – 74, в Лондоне-2012 – 84.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина установила впечатляющее достижение на Паралимпиаде в Токио.

Наш пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом этих Параигр. Это случилось впервые в истории.

Напомним, что накануне Василий Ковальчук выиграл бронзовую награду в стрельбе из 50 метров с винтовки из положения лежа. Эта медаль стала исторической для Украины.