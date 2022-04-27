В Госдуме заявили, что любой спортсмен из РФ ради встречи с Путиным готов 'попасть в санкционные списки'

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал встречу российских олимпийцев с главарем Кремля Владимиром Путиным одним из важнейших событий в жизни спортсменов. При этом он отметил, что атлеты готовы попасть под любые санкции ради возможности пообщаться с президентом.

Об этом сам Милонов заявил в комментарии порталу Metaratings.ru. По его словам, только российские спортсмены настолько сильно мечтают о встрече с главой своего государства.

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"Я могу сказать так, что любой наш спортсмен ради того, чтобы встретиться с нашим президентом, готов попасть в любые санкционные списки, потому что ни один другой спортсмен в мире не стремится встретиться с президентом так, как это делают наши ребята. Вот просто представьте встречу Байдена и спортсменов. Ну это же насмехательство над спортсменами и издевательство над дедушкой", – сказал Милонов.

Интересно, что накануне с Путиным в Кремле увиделись лишь девять участников Олимпиады-2022 в Пекине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин заявил, что "в мире смотрели и радовались" победам российских спортсменов в Пекине. Он также возмутился дисквалификациями и отстранениями атлетов из РФ.