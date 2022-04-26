'Во всем мире смотрели и радовались': Путин отметился бравадой о победах россиян на Олимпиаде-2022

Президент России Владимир Путин во время встречи с чемпионами Олимпийских игр 2022 года в Пекине выразил уверенность в том, что в мире восхитились их выступлениями в Китае. При этом стоит отметить, что фигуриста Камила Валиева угодила в грандиозный допинговый скандал, а сами представители РФ выступали без флага и гимна.

Путин заявил, что победы россиян якобы стали украшением Олимпиады-2020, сообщает "Р-Спорт". "Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики – не только в нашей стране, но и во всем мире – смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира", – сказал главарь Кремля.

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Спортсмены Олимпийского комитета России завоевали в Пекине 6 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Представители страны-агрессора заняли девятое место в общем зачете.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение этапа Гран-при в России по фигурному катанию, продлил отстранение спортсменов из РФ и Беларуси. В самой России закатили истерику и заявили об убийстве судеб фигуристов.