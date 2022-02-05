В Госдуме устроили истерику из-за поведения украинских фанатов на матче со сборной России по футзалу

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев бурно отреагировал на поведение украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу против России. Множество наших соотечественников с национальной атрибутикой на арене в Нидерландах поддерживали сборную Украину известным хитом про Путина.

Свищев заявил, что Ассоциация мини-футбола России должна подать жалобу, чтобы украинцев оштрафовали.

"Оргкомитет должен на это отреагировать. Нужно наказать этих упырей! Нашей стороне нужно обязательно подать протест. Эти ребятишки приехали и наказали только себя и украинскую федерацию. Конец фильма!" — сказал Свищев в интервью "Чемпионату".

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Кроме того парламентарий назвал украинцев "отморозками" и потребовал наказания.

"Надеюсь, что наши иностранные коллеги быстро разберутся с этим и оштрафуют Федерацию Украины", — цитирует Свищев СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальная игра Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией на арене Ziggo Dome завершилась со счетом 2:3.

Несмотря на такой результат, зрители прилетевшие из Украины, устроили овации своим любимым футзалистам.

Отметим, что на трибунах в Амстердаме многочисленная армия украинских фанатов ярко поддерживала спортсменов. Украинцы два часа пели и скандировали, создав иллюзию, что матч проходит в Киеве.

Отметим, что голоса украинских зрителей попытались заглушить на российском телевидении. "Матч ТВ" вместо оригинальной звуковой дорожки во время полуфинала Евро-2022 запустило интершум.