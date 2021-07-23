В Госдуме осудили МОК из-за карты Украины с Крымом на Олимпиаде-2020

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев возмутился тем, что оргкомитет Олимпиады-2020 включил Крым в границы Украины на своем официальном сайте. Он назвал это политической провокацией.

Об этом сам депутат заявил в комментарии Чемпионат.com. Он добавил, что якобы "все понимают, что Крым – часть России".

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"К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал. МОК – вроде бы аполитичная организация, но не всегда выдерживает. МОК не должен допускать на своих соревнованиях политические акции, движения и лозунги. Мы обязаны реагировать и на провокации в сторону России", – сказал Свищев.

Напомним, на официальном сайте Олимпийских игр аннексированный Крым был отделен от материковой части Украины границей. Позже организаторы исправили эту ошибку.

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