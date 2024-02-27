'Попал на ДРГ и стек кровью': в бою за Авдеевку погиб экс-чемпион Украины, который в январе отпраздновал юбилей

В бою с российскими оккупантами у Авдеевки погиб бывший чемпион Украины среди юношей и юниоров по велоспорту и опытный тренер Павел Комышанченко. В январе спортсмен отметил юбилей – 50 лет, а в феврале отдал свою жизнь за страну, столкнувшись с вражеской ДРГ.

В свое время Комишанченко был очень перспективным спортсменом, неоднократно становился победителем и призером чемпионатов Украины по велоспорту на шоссе среди юношей и юниоров, выигрывал юношескую Спартакиаду страны, за что получил звание кандидата в мастера спорта. Входил в состав юниорской сборной Украины.

Параллельно Павел учился на отделении велоспорта в Харьковском государственном высшем училище физической культуры №1, а по его окончании поступил в Харьковскую государственную академию физической культуры.

После завершения спортивной карьеры Комышанченко работал тренером по велоспорту. Сначала в Харькове – в ДЮСШ "Олимпия" и клубе "Победа". А потом переехал с семьей в Полтаву.

48-летний Павел хотел идти защищать Украину с оружием в руках с первых дней полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Однако был вызван в ряды ВСУ через некоторое время.

"Он был крестным отцом моего сына. Это был человек очень ответственный. Он сразу был готов идти защищать страну, но его призвали позже. Низкий поклон таким людям, ведь все же ему не 30 лет, а 50. Он – молодец. Ушел нас защищать, чтобы наши дети могли жить в этой стране", – рассказала "Общественному" подруга тренера Татьяна Волкова.

Жена Павла Юлия также подтвердила, что уже на второй день после полномасштабного вторжения он был в военкомате: "Но из-за того, что у него был поломанный хребет в трех местах, его год не вызвали. Затем он пошел в магазин и ему дали повестку. Мы сели на диване, поплакали вдвоем и я сказала: "Да, Паша надо идти".

В последнее время старший солдат Комышанченко, который на фронте был старшим стрелком-оператором, проходил службу в Донецкой области. Сдерживал нашествие российских войск у Авдеевки, где и погиб 10 февраля во время выполнения боевого задания.

"18 января у него был день рождения – исполнилось 50 лет. Я его поздравляла. Настроение, знаете какое – он то не подавал виду, что там все так плохо. Но мы понимали, что там очень тяжело. Мы поддерживали, как могли, со своей стороны, а они нас защищали со своей", – рассказала Татьяна.

"Три месяца он был в Авдеевке. В тот день поймал орка. И когда уже возвращался назад, то попал на ДРГ. Ранение было в ногу, и он просто истек кровью", – рассказала ИРТ Полтава Юлия Комышанченко.

Побратимы тренера отмечали, что "Дед" был классным мужиком: "Никогда не ныл, не боялся и всегда выполнял поставленные задачи..."

У павшего защитника осталось две дочери.

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