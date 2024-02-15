10 месяцев считали пропавшим без вести: титулованный дзюдоист погиб в бою на Донбассе

Украинский дзюдоист Станислав Гуленков, долгое время считавшийся пропавшим без вести, погиб в противостоянии с российскими оккупантами в Донецкой области. Свой последний бой спортсмен и пограничник принял в апреле 2023 года в районе населенного пункта Новокалиново, но тогда командование не смогло подтвердить смерть защитника с Волыни, которому теперь навсегда 22.

Станислав с пяти лет занимался дзюдо, был воспитанником "Волынской областной организации ФСО "Динамо" Украины". Завоевывал награды Кубка Европы среди юниоров, неоднократно становился призером национальных чемпионатов среди кадетов и молодежи, за что получил звание мастера спорта Украины по дзюдо.

Позже, где-то в 10 лет, к увлечениям Гуленкова добавилось самбо. Он также неоднократно становился победителем и призером чемпионатов Европы и Украины в этом виде единоборств.

Спортивные навыки пригодились Станиславу при выполнении задач по охране государственной границы, когда он проходил службу в отделе Луцкого отряда.

Во время полномасштабного вторжения РФ лучанин проходил военную службу по контракту в Государственной пограничной службе Украины в должности инспектора 2 категории гранатометчика 3 отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Последний раз сержант Гуленков выходил на связь 20 апреля 2023 во время выполнения боевого задания в Донецкой области – в районе населенного пункта Новокалиново, Авдеевское направление. С тех пор родные считали его пропавшим без вести. И только накануне стало известно, что Станислав погиб в тот день. А идентифицировать тело бойца удалось только сейчас.

"Федерация дзюдо Украины выражает искренние соболезнования семье Станислава! Его самопожертвование и преданность в защите родины является образцом мужества и патриотизма для всего украинского народа. Пусть его молодая душа найдет покой на небесах, а родным и близким нашего защитника сил и терпения пережить эту страшную потерю" , – говорится в сообщении ФДУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18-летний футзалист погиб в бою за Авдеевку. Парень воевал в штурмовой бригаде и мечтал о кафе в Испании.

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