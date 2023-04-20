В боях с российскими оккупантами в Бахмуте погиб многократный чемпион Украины по гребле

В боях на Донбассе погиб мастер спорта Украины по гребле Александр Дикий. О трагедии, которая случилась 16 апреля в Бахмуте, в соцсетях сообщила его дочь Анастасия.

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42-летний Дикий был многократным чемпионом Украины. В свое время украинская четверка распашная без рулевого в составе Александра Дикого, Владимира Ерченко, Владимира Власенко, Сергея Гриня на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет в Пловдиве (Болгария) заняла 4-е место.

Во времена спортивной карьеры тренировался Александр в Киеве на гребной базе "Водник" у Михаила Григорьевича Лукьяненко и Веры Васильевны Француз.

"Папа, я бы так хотела, чтобы ты был рядом со мной, чтобы увидел своих внуков, был на моей свадьбе, но жизнь решила совсем иначе. Я так сильно не хочу верить, что тебя нет. Что я никогда не почувствую твои объятия, что я никогда не услышу твой голос, что тебя просто не будет вообще, мне тяжело, очень сильно, это такая нереальная боль, которую я никому никогда не пожелаю", – написала Анастасия у себя в Facebook.

Для тех, кто хочет помочь семье Александра, Федерация академической гребли Украины опубликовала реквизиты.

Карта Монобанка 5375411505951017 Анастасия Дикая.

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