18-летний футзалист погиб в бою за Авдеевку: парень воевал в штурмовой бригаде и мечтал о кафе в Испании

15 февраля Львов прощается с воспитанником местного футзала, 18-летним Богданом Козаком, погибшим на войне с российскими оккупантами. Молодой спортсмен воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, которая в последнее время выполняла задачи на Донбассе. В марте Богдану должно было исполниться 19 лет.

Козак был выпускником львовской СОШ №27 имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого. После школы будущий защитник получил образование во Львовском высшем профессиональном училище пищевых технологий. Завершив обучение, Богдан сначала проходил практику, а затем работал старшим официантом-администратором в ресторане "Династия".

Также Козак серьезно занимался футзалом. Перед вступлением в ряды Сил обороны, парень выступал за КИВС "Клуб Игровых Видов Спорта". Богдан готовился под руководством тренера Юрия Шукатки. Был призером чемпионата Украины и Кубка страны по футзалу.

После начала полномасштабного вторжения РФ многие родные спортсмена стали на защиту своей родины, поэтому в 2023 году, после своего 18-летия, Козак также решил идти на фронт и подписал контракт с 3-й отдельной штурмовой бригадой.

Богдан проходил военную подготовку в испанском городе Толедо. После победы мечтал поехать туда с родителями и открыть небольшое кафе. По словам родных, был чрезвычайно коммуникабельным, душой компании, но при этом – целеустремленным и самоорганизованным, обладал чрезвычайно твердым и настырным характером.

После учебы в Испании Козак вместе с побратимами выполнял боевые задания на восточном направлении фронта. Отметим, что бойцы уже легендарной 3-й ОШБр воевали в самых горячих точках Донбасса, освобождали территории на Бахмутском направлении, а недавно были срочно передислоцированы для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Больше всего Козак стремился освободить Мариуполь от российских оккупантов. Но, к сожалению, 13 февраля во Львов пришло известие о гибели Богдана. В свое последнее сражение он вступил на Авдеевском направлении. Прощание с 18-летним героем прошло 15 февраля в Гарнизонном храме.

"Я случайно оказалась на похоронах, но знаете, войдя в церковь, где прощались с Богданом, я увидела очень много людей! Помните похороны Кузьмы Скрябина? Помните, сколько было людей? Так вот, с этим парнем пришло проститься невероятное количество людей! Церковь была просто переполнена! Во время молитвы я не увидела незаплаканных глаз! Все плакали и чтили память! Да, мы горюем каждый раз, когда видим, как уходят лучшие, каждый раз, когда гибнут невинные!", – написала в своем Facebook Наталья Головко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что боксер из Львова погиб под Бахмутом. До полномасштабного вторжения он был уволен из армии по состоянию здоровья.

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