Бросила Фагота и стала мамой в 42: куда делась и как сейчас выглядит известная гимнастка Серебрянская

Олимпийская чемпионка 1996 года по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская была очень популярна в Украине в 90-х и в первое десятилетие 2000-х. Эффектная спортсменка снималась в различных телепроектах и рекламе, основала свою школу и бизнес, а таблоиды обговаривали ее роман с лидером ТНМК Фаготом. Однако в один момент Екатерина решила переехать в Великобританию, где затем вышла замуж и решилась стать мамой в 39 лет.

Уже скоро, 25 октября легендарная спортсменка отпразднует 46 лет, а OBOZ.UA решил вспомнить ее путь на Олимп и рассказать, чем сейчас занимается гимнастка.

ЗВОНОК НА ЕДУ. Как бы визуально легко и грациозно не выглядела художественная гимнастика, на самом деле – это титанический труд. Серебрянская до сих пор вспоминает, что из-за строгой диентs ей и другим девчонкам постоянно хотелось есть. Было такое, что она после отбоя тайком пробиралась к холодильнику и маме даже пришлось повесить на него звоночек.

Видео дня

"Я до сих пор вздрагиваю от мысли, что опять на тренировку, если меня утром кто-то будит. Жесткость, насилие над эго, умом, личностью, которое применяется, чтобы достичь успехов, оставляет отпечаток на всю жизнь. Ты просто обязан быть очень собранным и сконцентрированным. Ты просто не можешь переложить ответственность, ты все тащишь на себе", – высказывалась в своем Instagram Екатерина.

В РОЛЕ НЕО. Но в 1996 году все жертвы оказались оправданы и след за титулом абсолютной чемпионки мира Екатерина выиграла "золото" Олимпиады в Атланте. Хотя был момент, когда украинка оказалась на грани провала.

"Когда пули летели в главного героя фильма "Матрица", Нео замедлял время и уклонялся от пуль в замедленной съемке. То же самое произошло на Олимпиаде со мной. На нервной почве моя рука онемела, необходимо сделать финальный бросок ленты под купол зала и выполнить элемент – 3 кувырка. Я видела, как палочка от ленты медленно подлетает, но не туда куда надо. Еще микромомент и – все… предмет потерян и оценки снижены", – вспоминала Екатерина.

"Но тут случилось странное. Время растянулось, замедлилось в моей голове, как у Нео. Я могла двигаться быстрее и видеть все вокруг одновременно. И маму, которая переживала справа от ковра. И судей, которые улыбались или напряженно смотрели мое выступление. И зрителей, которые фотографировали. Я видела все одновременно и при этом двигалась к своей ленте... Это было меньше секунды в реальном времени, и намного больше в моем особом пространстве", – призналась гимнастка.

И тут, по словам Серебрянской, 15-летние тренировки и наработанные профессиональные навыки в сочетании с эффектом "матрицы" дали ей шанс выполнить очень быстро свои кувырки и выставить руку в надежде, что палочка от ленты будет в нужном ей месте: "Я так быстро не кувыркалась никогда в жизни. Я молилась и просила Бога: "Пожалуйста. Пожалуйста! Пожалуйста!" Выставила руку в последний момент, лента прилетела точно в нужную точку, и я закончила свое выступление".

ПЕРВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. Как позже призналась Екатерина, было три момента после завершения спортивной карьеры, которые которые сильно повлияли на ее жизнь и ввели в определенное состояние.

"В 1999 году мы с мамой открыли первую детскую школу гимнастики для здоровья "Студия Серебрянских". В 2000-м я в гордом одиночестве родила первого сына Евгения и пережила весь букет публичного осуждения внебрачного рождения первенца. В 2003-м я похоронила маму после онкологии, свою опору и поддержку по жизни – это отрезвило меня от жалости к себе", – рассказала чемпионка.

К слову, именно беременность подтолкнула Екатерину к открытию собственной школы в 1999 году в Киеве: "15 лет ежедневных изнуряющих тренировок принесли мне победу в Атланте-1996. Обратной стороной этой золотой медали стало четкое понимание, что профессиональная гимнастика и здоровье – взаимоисключающие понятия. Я решила, что когда у меня появятся дети, они будут заниматься гимнастикой для здоровья и гармоничного развития, а не для соревнований и медалей".

В СМИ сообщалось, що ребенка Серебрянская родила от влиятельного бизнесмена, но имени его никогда не раскрывала. По словам чемпионки, мужчина на ней не женился, но активно участвовал в воспитании сына. До полномасштабной войны в Украине парень учился в Австрии и стремился, как и его отец, построить свой бизнес.

ПРОВОДЫ ПОД СЕРДЮЧКУ. В том же 1999 году 21-летняя Екатерина официально объявила о прощании с гимнастикой: "Я всегда была немного странной для мира девочкой. А тут, ну прямо потянуло разобраться в системе мотивации людей "Зачем и Почему?", найти смысл жизни. А он уж точно был не в постоянном повторении гимнастических элементов и соревнованиях".

"Я закатила пышные проводы "имени себя" в киевском Дворце спорта с близкими мне людьми. Не забыла и про веселье – пригласила Верку Сердючку, Алену Свиридову и других звезд шоу-бизнеса того времени. Сказала большое спасибо маме и пошла в свободное плавание…", – вспомнила спортсменка.

В этом плавании Серебрянская успела стать телеведущей и продюсером, автором книг и видео-тренингов по фитнесу, идейным вдохновителем портала о здоровом образе жизни.

Также гимнастка снималась в рекламе, получила кандидата педагогических наук, стала сертифицированным коучем ССE Erickson Coaching International, 20 лет работала Business&Life тренером, разработав систему достижений сверхцели и самомотивации, и пробовала запускать бизнес по приготовлению и доставке здоровой еды.

ФАГОТ. Более четырех лет Серебрянская состояла в отношениях с лидером ТНМК Фаготом (Олег Михайлюта). Казалось, что дело близиться к свадьбе, к тому же музыкант отлично ладил с сыном гимнастки Евгением. Однако в конце 2009 года пара неожиданно распалась.

И только 10 лет спустя Екатерина призналась, что это она была инициатором разрыва: "Четыре года, я считаю, это уже семья по большому счету. Наступил момент, когда один должен был принять решение, чтобы шло развитие дальше. Олег на тот период, возможно, еще был не готов. Мне, в свою очередь, не сильно хотелось чего-то ждать".

Спортсменка понимает, что обидела музыканта и признается, что на тот момент испортила отношения "по незнанию, по юности и глупости".

ПЕРЕЕЗД В БРИТАНИЮ. Вскоре после расставания с Фаготом Екатерина пропала из светской тусовки и телеэкранов. Оказалось, что она переехала в Лондон: "После своего олимпийского прошлого и примелькавшись людям, смотрящим мою программу на ТВ, как ЗОЖ-эксперта, я дала свое крайнее развернутое интервью украинскому телеканалу и отчалила на туманный Альбион, который не оказался таким уж туманным".

В поисках новой себя в Лондоне, Екатерина сначала решила стать натуропатом, а впоследствии – коучем по отношениям между женщинами и мужчинами.

"Это был классный первый опыт ассимиляции в чужой стране. Когда тебя никто не знает и ты начинаешь знакомиться с собой настоящей, той, кого уже не видел под маской бренда многие годы. Я пересмотрела свои ценности, вспомнила свои принципы, поняла что меня больше не вдохновляет, хоть и приносит деньги, а что интересовала всю жизнь, но не было времени на погружение", – рассказала спортсменка, продолжавшая работать Life& Health тренером.

СЕГОДНЯ. Именно в Великобритании Екатерина наконец-то нашла свое личное счастье и получила полноценную семью. Разобравшись в себе, она разглядела в давнем друге любовь всей своей жизни. В 2015 году спортсменка вышла замуж за бизнесмена, имя которого не раскрывает. В 39 лет она рискнула и родила дочь Марию, а в 42 года – сына Костю.

"Это было совсем непросто решиться на беременность в 39 лет, наслушавшись вдоволь "советов" и рекомендаций врачей со всеми страшилками о последствиях поздних родов для меня и будущего ребенка и имея за плечами несколько прецедентов неудачных беременностей. Но, очевидно, Маше суждено было появиться на свет", – рассказала гимнастка.

"Уверена, что мне очень помогла аюрведа и йога. Но все бенефиты йоги я по-настоящему оценила лишь в период подготовки к третьей беременности, во время ее и после", – призналась Серебрянская, которая сейчас помогает другим людям почувствовать на себе весь чудодейственный эффект йоги ведет йнлайн-уроки и делится практиками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинская чемпионка мечтала стать мамой, 7 лет была без работы после "золота" ОИ и "гадала" на мужчинах в гостиницах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!