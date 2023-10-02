'Гадала' на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после 'золота' ОИ

35 лет назад в Сеуле завершились летние Олимпийские игры, мультимедалисткой которых стала украинская легкоатлетка Татьяна Самоленко, выступавшая в составе сборной СССР. Татьяна, выигравшая забег на 3000 метров и взявшая "бронзу" на 1500, позже признавалась, что результаты стартов ей предсказывали мужчины, а своей главной победой считает не Олимпиаду.

ДОРОГА К "ЗОЛОТУ". Самоленко родилась в небольшом российском поселке, но в легкую атлетику пришла уже в Запорожье. Пробовала себя в беге на 400 и 800 метров, но в сборной Украины пришлось переквалифицироваться на полторы тысячи, а в команде Союза к полуторке ей прибавили еще и 3000 метров. Однако Татьяну такие перестановки не огорчали – ей просто безумно нравилось бегать.

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Позже легкоатлетка вспоминала, что нагрузки в сборной были огромные, а конкуренция – просто сумасшедшая. Однако Самоленко это не пугало, она привыкла много работать, и в 1986 году к ней пришел первый международный успех – "серебро" чемпионата Европы в Штутгарте на дистанции 1500 метров и пятый результат на 3000 м.

Самыми результативными в спортивной карьере Татьяны стали 1987 и 1988 годы. На Олимпиаду-1988 в Сеуле она приехала в статусе чемпионки мира на двух коронных дистанциях. Поэтому считалась главным фаворитом и на соревнованиях в Южной Корее. На дистанции 3000 метров она оправдала ожидания, победив в финале с личным рекордом 8:26,53.

"Выходя на старт, я знала, как будут бежать мои соперницы, и где мне самой следует ускориться. Легкая атлетика – это ведь не только беговые нагрузки, но и умственная тренировка. А еще опыт. Изо дня в день на протяжении десяти лет тренеры рассказывали мне о тактике, после каждого турнира делали замечания. И вот настал момент, когда проделанная работа принесла мне "золото" Олимпиады", – рассказывала в интервью Татьяна.

Самоленко признавалась, что до последнего метра держала в голове каждый шаг и каждый вздох соперниц. За километр до финиша она знала, что на решающей прямой у нее останутся только две оппонентки – англичанка Ивонн Мюррей и румынка Паула Иван. И нужно было держать ухо востро, чтобы моментально уловить ускорение конкуренток и ускориться самой.

"В беге на 3000 метров, если сопернице удастся оторваться от тебя хотя бы на десяток метров, ты этот пробел уже не восполнишь. За круг до финиша я, румынка и англичанка ускорились, и это преимущество сохранили на финише. Первой начала спуртовать Иван. Я увязалась следом. Чувствовала: если сейчас продержусь, то обязательно выиграю", – вспоминала бегунья.

А вот на 1500 метров, как признавалась сама Самоленко, ей уже не хватило сил, поэтому на финише она была только третьей: "Я проиграла, Иван и Ламуте Байкаускайте из Литвы. По правде говоря, румынка тоже устала. Но, наверное, очень уж хотела победить. Она задала очень высокую скорость бега. А мы в этот бег не "попали".

ПРЕДСКАЗАНИЕ. На протяжении всей спортивной карьеры у Татьяны была примета, по которой она определяла результаты своих выступлений. Легкоатлетка "гадала" на мужчинах. Когда она выходила на соревнования из гостиничной комнаты, и первым встречался мужчина, то это был верный признак победы. А если видела женщину, это значило, что в призы, может быть, и попадет, но на выигрыш рассчитывать не стоит.

"Толстые и большие мужчины были предвестниками очень тяжелого, изнурительного бега. Так, на чемпионате мира в Риме-1987 на этажах гостиницы дежурили полицейские. И вот, выходя на старт, я увидела такого полисмена, которого и вообразить-то сложно: огромный квадратный шкаф. Я вначале посмеялась: "Это что же такое мне судьба уготовила?" Но когда возвращалась в комнату после соревнований, поняла: этот "шкаф" предсказал мне очень тяжелую победу. А вот когда видела высоких и стройных, бежалось легко, на одном дыхании, без надрыва", – призналась спортсменка.

СЫН ДОРОЖЕ "ЗОЛОТА". После Игр-1988 Татьяна вышла замуж и сменила фамилию, выступая на соревнованиях уже как Доровских. А затем взяла паузу в карьере и родила сына: "После Олимпиады у меня была одна мечта – стать мамой, ведь мне уже было под 30. Думала только об этом, а не о том, какая же я классная спортсменка. Рождение сына я считаю своей самой большой победой в жизни. Иногда думаю, что даже олимпийское "золото" не сравнится с этим событием".

Но затем Татьяна снова вернулась на дорожку и в 1991 году стала чемпионкой мира на 3000 метров и второй – на 1500 всего через полтора года после родов. Во время подготовки к Олимпиаде-1992 в Барселоне легкоатлетке нужно было не только тренироваться, но смотреть за маленьким ребенком и учиться в Запорожском педагогическом университете и сдавать сессии.

В Барселоне Доровских выступала уже под украинским флагом в составе сборной СНГ, была хорошо готова, но повторить успех Сеула не удалось. В забеге на три километра она стала второй, а на полторушке и вовсе осталась без награды.

"На 3000 метрах обстоятельства складывались не в мою пользу. Бег был нервным, рваным. Соперницы, а вместе с ними и я, то набирали обороты, то сбрасывали темп. И на финише меня не хватило. Я прибежала второй. Но ничуть не расстроилась. Напротив, считаю то второе место личной победой: вернуться в спорт после рождения ребенка, тренироваться и сдавать выпускные экзамены в университете может далеко не каждый", – уверена спортсменка.

ОДИН НА ОДИН. Кроме того, после возвращения в спорт Татьяна расстались с мужем и осталась один на один с ребенком, университетом и тренировками: "Но мне в жизни везет на хороших людей. Когда показалось, что уже не справлюсь с такими нагрузками, ко мне подошла Наташа Криворучко и сказала: "Давай я буду сидеть с Колей". Первое время она с ним возилась у нас дома, а потом забрала к себе в село, там теперь моя вторая семья и дом, куда я могу приехать в любое время".

После окончания карьеры в 90-х Татьяна семь лет була практически без работы, пока ректор Запорожского классического частного университета Виктор Огаренко не пригласил ее попробовать поработать со студентами. Он считал, что такой опыт нельзя терять ни в коем случае. И талантливая спортсменка оказалась не менее талантливых педагогом.

Сегодня в Запорожье есть Институт здоровья, спорта и туризма имени Татьяны Самоленко, а сама спортсменка счастлива в третьем браке с известным десятиборцем Александром Апайчевым. Сын Николай тоже пробовал себя в спорте, занимался дзюдо, но затем выбрал военный институт.

К слову, до полномасштабной войны легкоатлетический юношеский турнир на призы Татьяны Самоленко-Доровских проходил даже в Оренбургской области, где родилась чемпионка.

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