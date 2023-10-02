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"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

Елена Павлова
Другие виды спорта
6 минут
2,1 т.
'Гадала' на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после 'золота' ОИ

35 лет назад в Сеуле завершились летние Олимпийские игры, мультимедалисткой которых стала украинская легкоатлетка Татьяна Самоленко, выступавшая в составе сборной СССР. Татьяна, выигравшая забег на 3000 метров и взявшая "бронзу" на 1500, позже признавалась, что результаты стартов ей предсказывали мужчины, а своей главной победой считает не Олимпиаду.

ДОРОГА К "ЗОЛОТУ". Самоленко родилась в небольшом российском поселке, но в легкую атлетику пришла уже в Запорожье. Пробовала себя в беге на 400 и 800 метров, но в сборной Украины пришлось переквалифицироваться на полторы тысячи, а в команде Союза к полуторке ей прибавили еще и 3000 метров. Однако Татьяну такие перестановки не огорчали – ей просто безумно нравилось бегать.

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ
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Позже легкоатлетка вспоминала, что нагрузки в сборной были огромные, а конкуренция – просто сумасшедшая. Однако Самоленко это не пугало, она привыкла много работать, и в 1986 году к ней пришел первый международный успех – "серебро" чемпионата Европы в Штутгарте на дистанции 1500 метров и пятый результат на 3000 м.

Самыми результативными в спортивной карьере Татьяны стали 1987 и 1988 годы. На Олимпиаду-1988 в Сеуле она приехала в статусе чемпионки мира на двух коронных дистанциях. Поэтому считалась главным фаворитом и на соревнованиях в Южной Корее. На дистанции 3000 метров она оправдала ожидания, победив в финале с личным рекордом 8:26,53.

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

"Выходя на старт, я знала, как будут бежать мои соперницы, и где мне самой следует ускориться. Легкая атлетика – это ведь не только беговые нагрузки, но и умственная тренировка. А еще опыт. Изо дня в день на протяжении десяти лет тренеры рассказывали мне о тактике, после каждого турнира делали замечания. И вот настал момент, когда проделанная работа принесла мне "золото" Олимпиады", – рассказывала в интервью Татьяна.

Самоленко признавалась, что до последнего метра держала в голове каждый шаг и каждый вздох соперниц. За километр до финиша она знала, что на решающей прямой у нее останутся только две оппонентки – англичанка Ивонн Мюррей и румынка Паула Иван. И нужно было держать ухо востро, чтобы моментально уловить ускорение конкуренток и ускориться самой.

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

"В беге на 3000 метров, если сопернице удастся оторваться от тебя хотя бы на десяток метров, ты этот пробел уже не восполнишь. За круг до финиша я, румынка и англичанка ускорились, и это преимущество сохранили на финише. Первой начала спуртовать Иван. Я увязалась следом. Чувствовала: если сейчас продержусь, то обязательно выиграю", – вспоминала бегунья.

А вот на 1500 метров, как признавалась сама Самоленко, ей уже не хватило сил, поэтому на финише она была только третьей: "Я проиграла, Иван и Ламуте Байкаускайте из Литвы. По правде говоря, румынка тоже устала. Но, наверное, очень уж хотела победить. Она задала очень высокую скорость бега. А мы в этот бег не "попали".

ПРЕДСКАЗАНИЕ. На протяжении всей спортивной карьеры у Татьяны была примета, по которой она определяла результаты своих выступлений. Легкоатлетка "гадала" на мужчинах. Когда она выходила на соревнования из гостиничной комнаты, и первым встречался мужчина, то это был верный признак победы. А если видела женщину, это значило, что в призы, может быть, и попадет, но на выигрыш рассчитывать не стоит.

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

"Толстые и большие мужчины были предвестниками очень тяжелого, изнурительного бега. Так, на чемпионате мира в Риме-1987 на этажах гостиницы дежурили полицейские. И вот, выходя на старт, я увидела такого полисмена, которого и вообразить-то сложно: огромный квадратный шкаф. Я вначале посмеялась: "Это что же такое мне судьба уготовила?" Но когда возвращалась в комнату после соревнований, поняла: этот "шкаф" предсказал мне очень тяжелую победу. А вот когда видела высоких и стройных, бежалось легко, на одном дыхании, без надрыва", – призналась спортсменка.

СЫН ДОРОЖЕ "ЗОЛОТА". После Игр-1988 Татьяна вышла замуж и сменила фамилию, выступая на соревнованиях уже как Доровских. А затем взяла паузу в карьере и родила сына: "После Олимпиады у меня была одна мечта – стать мамой, ведь мне уже было под 30. Думала только об этом, а не о том, какая же я классная спортсменка. Рождение сына я считаю своей самой большой победой в жизни. Иногда думаю, что даже олимпийское "золото" не сравнится с этим событием".

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

Но затем Татьяна снова вернулась на дорожку и в 1991 году стала чемпионкой мира на 3000 метров и второй – на 1500 всего через полтора года после родов. Во время подготовки к Олимпиаде-1992 в Барселоне легкоатлетке нужно было не только тренироваться, но смотреть за маленьким ребенком и учиться в Запорожском педагогическом университете и сдавать сессии.

В Барселоне Доровских выступала уже под украинским флагом в составе сборной СНГ, была хорошо готова, но повторить успех Сеула не удалось. В забеге на три километра она стала второй, а на полторушке и вовсе осталась без награды.

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

"На 3000 метрах обстоятельства складывались не в мою пользу. Бег был нервным, рваным. Соперницы, а вместе с ними и я, то набирали обороты, то сбрасывали темп. И на финише меня не хватило. Я прибежала второй. Но ничуть не расстроилась. Напротив, считаю то второе место личной победой: вернуться в спорт после рождения ребенка, тренироваться и сдавать выпускные экзамены в университете может далеко не каждый", – уверена спортсменка.

ОДИН НА ОДИН. Кроме того, после возвращения в спорт Татьяна расстались с мужем и осталась один на один с ребенком, университетом и тренировками: "Но мне в жизни везет на хороших людей. Когда показалось, что уже не справлюсь с такими нагрузками, ко мне подошла Наташа Криворучко и сказала: "Давай я буду сидеть с Колей". Первое время она с ним возилась у нас дома, а потом забрала к себе в село, там теперь моя вторая семья и дом, куда я могу приехать в любое время".

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

После окончания карьеры в 90-х Татьяна семь лет була практически без работы, пока ректор Запорожского классического частного университета Виктор Огаренко не пригласил ее попробовать поработать со студентами. Он считал, что такой опыт нельзя терять ни в коем случае. И талантливая спортсменка оказалась не менее талантливых педагогом.

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ
"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

Сегодня в Запорожье есть Институт здоровья, спорта и туризма имени Татьяны Самоленко, а сама спортсменка счастлива в третьем браке с известным десятиборцем Александром Апайчевым. Сын Николай тоже пробовал себя в спорте, занимался дзюдо, но затем выбрал военный институт.

К слову, до полномасштабной войны легкоатлетический юношеский турнир на призы Татьяны Самоленко-Доровских проходил даже в Оренбургской области, где родилась чемпионка.

"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ
"Гадала" на мужчинах в гостиницах: украинская чемпионка мечтала стать мамой и 7 лет была без работы после "золота" ОИ

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