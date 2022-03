Украинцы установили рекорд зимних Паралимпиад по золотым медалям, одержав три победы за день в биатлоне

Паралимпийская сборная Украины завоевала уже 25 медалей на Играх в Пекине-2022, 9 из которых – золотые. Причем в седьмой день соревнований, 11 марта, наши атлеты добавили в копилку шесть наград. Все – в индивидуальных биатлонных гонках. И установили рекорд.

В пятницу наши паралимпийцы завоевали сразу три "золота". Чемпионами Пекина по биатлону сегодня стали спортсмены с нарушениями зрения Александр Казик и Оксана Шишкова, а также Людмила Ляшенко – лучшая среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата в классе стоя.

Kazik 🇺🇦 gave it all and more to win #Gold! 👏#Beijing2022 #WinterParalympics #ParaNordic @ukrparalympic pic.twitter.com/NEesxvnQRl