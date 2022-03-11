Украинцы установили рекорд зимних Паралимпиад по золотым медалям, одержав три победы за день в биатлоне

Елена Павлова
Другие виды спорта
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Украинцы установили рекорд зимних Паралимпиад по золотым медалям, одержав три победы за день в биатлоне
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Паралимпийская сборная Украины завоевала уже 25 медалей на Играх в Пекине-2022, 9 из которых – золотые. Причем в седьмой день соревнований, 11 марта, наши атлеты добавили в копилку шесть наград. Все – в индивидуальных биатлонных гонках. И установили рекорд.

В пятницу наши паралимпийцы завоевали сразу три "золота". Чемпионами Пекина по биатлону сегодня стали спортсмены с нарушениями зрения Александр Казик и Оксана Шишкова, а также Людмила Ляшенко – лучшая среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата в классе стоя.

Серебряные медали на счету Тараса Радя и Виталия Лукьяненко, а "бронза" досталась Григорию Вовчинскому.

Тарас Радь.
Видео дня

Для Оксаны Шишковой это уже третья победа на токийской Паралимпиаде и пятая медаль в сумме на Играх-2022. И такие результаты 30-летняя спортсменка демонстрирует в то время, когда российские оккупанты бомбят ее родной Харьков.

Оксана Шишкова.

"Каждый раз, выходя на старт, мы понимаем, что хотим защитить честь своей страны. Возможно, именно это мотивирует нас концентрироваться и делать все возможное во время гонки", – сказала Шишкова paralympic.org.

Оксана Шишкова и ее гайд Андрей Марченко.

А вот для Людмилы Ляшенко из Запорожья это первое паралимпийское "золото" в личных гонках: "Я очень долго ждал эту золотую медаль. Я часто побеждала на Кубках мира и чемпионатах мира в минувших сезонах и была уверена, что мое "золото" ждет меня на этих Играх. Я очень счастлива и горжусь тем, что стала паралимпийской чемпионкой".

Людмила Ляшенко.
Людмила Ляшенко впервые стала паралимпийской чемпионкой.

Паралимпийская сборная Украины уже установила национальный рекорд на зимних Играх по количеству золотых медалей. Она уже на две награды превзошла результат 2006 и 2018 годов, когда "сине-желтые" выиграли 7 золотых медалей. Сейчас на счету украинцев уже 9.

Медальный зачет после 7 дня Паралимпиады.
Выход сборной Украины на параде участников.
Украинская делегация на Паралимпиаде-2022.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украина уже в 1-й день Паралимпиады-2022 взяла три "золота".

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