Украинцы установили рекорд зимних Паралимпиад по золотым медалям, одержав три победы за день в биатлоне

Паралимпийская сборная Украины завоевала уже 25 медалей на Играх в Пекине-2022, 9 из которых – золотые. Причем в седьмой день соревнований, 11 марта, наши атлеты добавили в копилку шесть наград. Все – в индивидуальных биатлонных гонках. И установили рекорд.

В пятницу наши паралимпийцы завоевали сразу три "золота". Чемпионами Пекина по биатлону сегодня стали спортсмены с нарушениями зрения Александр Казик и Оксана Шишкова, а также Людмила Ляшенко – лучшая среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата в классе стоя.

Серебряные медали на счету Тараса Радя и Виталия Лукьяненко, а "бронза" досталась Григорию Вовчинскому.

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Для Оксаны Шишковой это уже третья победа на токийской Паралимпиаде и пятая медаль в сумме на Играх-2022. И такие результаты 30-летняя спортсменка демонстрирует в то время, когда российские оккупанты бомбят ее родной Харьков.

"Каждый раз, выходя на старт, мы понимаем, что хотим защитить честь своей страны. Возможно, именно это мотивирует нас концентрироваться и делать все возможное во время гонки", – сказала Шишкова paralympic.org.

А вот для Людмилы Ляшенко из Запорожья это первое паралимпийское "золото" в личных гонках: "Я очень долго ждал эту золотую медаль. Я часто побеждала на Кубках мира и чемпионатах мира в минувших сезонах и была уверена, что мое "золото" ждет меня на этих Играх. Я очень счастлива и горжусь тем, что стала паралимпийской чемпионкой".

Паралимпийская сборная Украины уже установила национальный рекорд на зимних Играх по количеству золотых медалей. Она уже на две награды превзошла результат 2006 и 2018 годов, когда "сине-желтые" выиграли 7 золотых медалей. Сейчас на счету украинцев уже 9.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украина уже в 1-й день Паралимпиады-2022 взяла три "золота".