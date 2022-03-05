Украина в 1-й день Паралимпиады-2022 взяла три ''золота'' и вышла на первое место

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Сборная Украины завоевала семь медалей в первый день зимних Паралимпийских игр в Пекине. Наши спортсмены выбороли награды в разных классах биатлонных спринтерских гонок.

Первым из украинцев на пьедестал почета взобрался Тарас Радь, став вторым в классе класс LW12 (поражения нижних конечностей).

Золотыми призерами Паралимпиады-2022 стали Виталий Лукьяненко (класс B3 - поражение зрения, гайд Бабар), Григорий Вовчинский (класс LW8 - умеренное поражение одной верхней конечности) и Оксана Шишкова (класс B2 - нарушение зрения, гайд Марченко).

Видео дня

Также "серебро" завоевали Людмила Ляшенко (класс LW8) и Александра Казика (класс B1 - нарушение зрения, гайд Кучерявый).

"Бронза" на счету Дмитрия Суярко (класс B2 - поражение зрения, гайд Никонович).

Украина идет на первое место в медальном зачете.

Напомним, что Параигры в Пекине продляться с 4 по 13 марта.

Украину представят 29 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 атлетов-гайдов. ​

Представители нашей команды будут соревноваться в двух видах спорта – биатлоне и лыжных гонках. Но рассчитывают на большое количество медалей. Всего на Паралимпиаде-2022 разыграют 78 комплектов наград в 6 видах. ​

​Накануне появилось видео выхода сборной Украины во время традиционного парада на церемонии открытия.

До этого наши паралимпийцы записали видео в поддержку Украины в войне с Россией.