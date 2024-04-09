УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинский самбист нокаутировал россиянина в финале Кубка мира и станцевал гопак. Видео

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,8 т.
Украинский самбист нокаутировал россиянина в финале Кубка мира и станцевал гопак. Видео

Украинец Андрей Кучеренко стал победителем этапа Кубка мира по боевому самбо, который на минувших выходных состоялся в столице Армении Ереване. Наш соотечественник первенствовал в категории до 71 килограмма, а в финале отправил в нокаут так называемого нейтрального спортсмена из России Ибрагима Кортоева.

Украинский самбист нокаутировал россиянина в финале Кубка мира и станцевал гопак. Видео

По ходу турнира Кучеренко со счетом 8:0 разобрался с двумя представителями Армении. В решающем поединке за "золото" нашему соотечественнику пришлось попотеть. Россиянин без флага и гимна постоянно пытался провести броски, но нарывался на мощные удары от Андрея.

Украинский самбист нокаутировал россиянина в финале Кубка мира и станцевал гопак. Видео
Украинский самбист нокаутировал россиянина в финале Кубка мира и станцевал гопак. Видео

В итоге за 1 минуту и 14 секунд до конца схватки Кучеренко нанес правый прямой в голову сопернику, отправив его на ковер. Кортоев хоть и сумел подняться, но продолжить борьбу на счет рефери не смог.

Украинский самбист нокаутировал россиянина в финале Кубка мира и станцевал гопак. Видео

Украинец завоевал "золото", а после вердикта судьи исполнил перед зрителями гопак и сальто. Эта медаль стала одной из 22-х, которые наши спортсмены завоевали в Ереване. "Сине-желтые" заняли второе место в общем зачете – 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых наград.

Любопытно, что в 2018 году Кучеренко также отметился необычным перфомансом на чемпионате мира. После финальной схватки он сделал предложение своей невесте прямо на ковре.

Украинский самбист нокаутировал россиянина в финале Кубка мира и станцевал гопак. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная чемпионка мира по шахматам Анна Музычук эффектно поставила место российскую гроссмейстерку Александру Горячкину во втором туре Турнира претенденток-2024, который с 4 по 22 апреля проходит в Торонто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!