Титулованная украинка поставила на место двукратную чемпионку России на Турнире претенденток-2024 по шахматам. Видео

Трехкратная чемпионка мира по шахматам Анна Музычук показала свое отношение к российскому гроссмейстеру Александре Горячкиной во втором туре Турнира претенденток-2024, который с 4 по 22 апреля проходит в Торонто, Канада. Титулованная украинка отказалась пожимать руку 28-летней двукратной чемпионке России.

Перед начало партии 34-летняя львовянка, которая играла черными фигурами, подошла к столу, за котором сидела нейтральная спортсменка с российским паспортом, полностью проигнорировав ее. Музычук сделала вид, что не заметила Горячкину, готовя свое рабочее место и ожидая старта поединка.

Тоже самое случилось и по завершению встречи. Украинская шахматистка не стала демонстрировать традиционное приветствие между спортсменами, молча покинув зал.

Отметим, что встреча Горячкина - Музычук завершилась поражением нашей соотечественницы на 32-м ходе. По регламенту турнира, его победительница разыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира по шахматам.

Турнирное положение:

Тань Чжуньи – 2, Горячкина – 1,5, Салимова, Коннеру, Лагно – 1, Музычук, Вайшали, Лей Тинцзе – 0,5

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российская шахматистка Анастасия Боднарук призналась в том, что не общается с украинскими соперницами. Чемпионка мира по рапиду также пожаловалась на то, что Анна Музычук не пожала ей руку во время партии на недавнем первенстве планете-2023, который в итоге завершился ее победой.

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