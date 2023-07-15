Украинский легкоатлет с рекордом выиграл чемпионат Европы

Украинец Михаил Кохан стал чемпионом Европы среди молодежи, который проходит в финском Эспоо. 22-летний уроженец Днепра с результатом 80.78 метра победил в секторе в метании молота.

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13 июля Кохан с результатом 76.16 победил в квалификации, а 15 июля установил лучший личный результат сезона, что позволило ему выиграть "золото" Евро-2023.

Для Кохана это стало второй победой на континентальных первенствах U-23. Дебютный титул наш соотечественник завоевал в 2021 году в эстонском Таллине.

Евро U23. Метание молота (мужчины) — финал

Михаил Кохан (Украина) - 77.21 метра

Мерлин Гуммель (Германия) - 75.61

Зюрен Клозе (Германия) - 73.70

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Кохан произвел фурор на ЧМ-2019. Михаил показал третий лучший результат в истории среди спортсменов до 20 лет, а также улучшил личный рекорд на 71 см.

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