Украинский дворник в 49 лет выиграл ЧМ по джиу-джитсу

Украинец Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по бразильском джиу-джитсу на мировом первенстве, которое состоялось в эмиратском Абу-Даби. 49-летний представитель Херсона стал первым в весовой категории до 69 килограмм.

В финале наш соотечественник разобрался с азербайджанцем Азадом Джафарзаде. В решающей схватке украинец одержал победу со счетом 1:0. "Я стал чемпионом мира! Подробности и все остальное позже. Слов нет, переполняют эмоции", – написал боец на своей странице в социальной сети Facebook.

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Интересно, что Евтушенко, который работает дворником, мог не попасть на чемпионат. Спортсмен объявил сбор средств для поездки в Объединенные Арабские Эмираты, так как финансово не мог позволить себе столь дальнюю поездку.

В итоге неравнодушные украинцы помогли Игорю, который в 42 начал заниматься единоборствами, принять участие в турнире. Евтушенко отблагодарил всех поклонников золотой медалью в ОАЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Юрий Захареев выиграл чемпионат мира по боксу, победив в финале россиянина.