Украинец стал чемпионом мира по боксу, разбив в финале россиянина

Украинец Юрий Захареев выиграл чемпионат мира, проводимый Международной ассоциацией любительского бокса в Белграде. В финале весовой категории до 71 кг 19-летний уроженец Андреевки (село в Одесской области) со счетом 5:0 победил 28-летнего представителя России Вадима Мусаева.

Россиянин с первых секунд захватил центр ринг, но Захареев уверенно начал бой, навязывая свой темп. Украинец пытался работать с дистанции.

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Мусаев явно не успевал за действиями нашего соотечественнику. Несколько мощных действий одессита заставили оппонента пошатнуться.

К концу первого раунда уже Захареев завладел инициативой. Левый боковой зашел в голову россиянина – 10:9 в нашу пользу по итогам трехминутки.

Во втором отрезке Муссаев выглядел немного пассивнее, пытаясь подловить украинца на контратаках. Украинский боксер подолгу выцеливал, готовя свои атаки, а затем делал резкий выпад, пытаясь достать оппонента хуками.

Представитель России выглядел заметно слабее, пропустив двойку в голову. Все судьи отдали украинцу и второй раунд.

В третьем раунде Юрий пытался удержать преимущество. Муссаев сделал ставку на лакипанч, но нокаутировать 19-летнего спортсмена из Украины россиянину не удалось.

Последний раз Украина побеждала на ЧМ в 2017 году. Тогда "золото" добыл Александр Хижняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, до финальной битвы боксер из села Андреевка Одесской области добыл на турнире четыре победы. Начал свой путь на мундиале Юрий с побед над Махмудом Саидом из Сомали и британцем Мохаммедом Акбарой.

В 1/8 финала Захареев взял верх над испанцем Юбу Сиссоко, а вот победа в четвертьфинале далась ему очень непросто. Юрий с трудом, но одолел чемпиона мира 2014 и 2017 годов Асланбека Шимбергенова.

В полуфинале молодой украинец был сильнее азербайджанца Сархана Алиева.