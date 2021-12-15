Украинский блогер побил в ринге бодибилдера Руки-базуки, попытавшись сломать ему руку-"базуку". Видео

Блогер с украинскими корнями, проживающий в Хакасии Олег Монгол победил бодибилдера Кирилла Терешин по прозвищу Руки-Базуки. Звезды интернета провели бой-реванш под эгидой промоушена Epic Fighting Championship.

45-летний Монгол, который прославился в интернете как любитель горячительных напитков, оказался очень хорошо подготовлен к схватке и с первых минут начал молотить 25-летнего Терешина.

Видео дня

Кирил, который в свое время закачал в руки различные химические препараты, больше убегал от соперника, периодически пропуская удары по лицу.

Во втором раунде Монгол уложил Терешина на канвас октагона и скрутил ногами.

Блогер схватил руку Терешина и едва не сломал ее, вынудив синтолового бодибилдера закричать от боли и сдаться.

Отметим, что в одном из интервью Олег признавался, что Монгол - всего лишь прозвище.

"На самом деле я по национальности не монгол. Все мои предки украинцы кроме прабабки, она была хакаской" – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Терешин решил избавиться от своих знаменитых рук-"базук". Оказалось, что парень закачивал не синтол, как многие думали, а обычный вазелин. Началось воспаление, едва не приведшее к ампутации.