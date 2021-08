Украинских медалисток на Олимпиаде объявили как представительниц России. Видео курьеза

Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук перепутали с представительницами России на церемонии награждения на Олимпийских играх-2020, сообщает агентство Р-спорт. В тот момент, когда на пьедестал почета поднимались наши обладательницы бронзовых наград, диктор объявила: "Бронзовые медали. Олимпийский комитет России".

Российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали "золото" в соревнованиях дуэтов.

1st #artisticswimming medal in history at the Games for #UKR!👏



Until #Tokyo2020, only 7 countries claimed medals at the #Olympics: Canada, China, France, Japan, Russia, Spain and USA pic.twitter.com/BlgpjUiQaq