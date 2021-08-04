Украинских медалисток на Олимпиаде объявили как представительниц России. Видео курьеза
Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук перепутали с представительницами России на церемонии награждения на Олимпийских играх-2020, сообщает агентство Р-спорт. В тот момент, когда на пьедестал почета поднимались наши обладательницы бронзовых наград, диктор объявила: "Бронзовые медали. Олимпийский комитет России".
Российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали "золото" в соревнованиях дуэтов.
1st #artisticswimming medal in history at the Games for #UKR!👏— FINA (@fina1908) August 4, 2021
Until #Tokyo2020, only 7 countries claimed medals at the #Olympics: Canada, China, France, Japan, Russia, Spain and USA pic.twitter.com/BlgpjUiQaq
"Третье место представили как Олимпийский комитет России. И потом она долго думала, что происходит. Вообще не понимала, что происходит, и потом исправилась", – подтвердила курьез Колесниченко.
Федина призналась, что никак не отреагировала на неприятную ситуацию во время церемонии награждения. По словам спортсменок они слышали, что их назвали не так, как надо и перепутали местами флаг.
"На такое никто не обращает внимания. Главное, что все закончилось хорошо", – призналась журналистам.
Савчук отметила, что с россиянками у них нормальные рабочие отношения.
"Мы всех поддерживаем, все друг друга уважаем, поздравляем с каждой медалью", – сказала Савчук.
Как сообщал OBOZREVATEL, "бронза" Савчук и Фединой стала первой олимпийской наградой для Украины в этом виде спорта в истории.
Всего наша команда 4 августа завоевала четыре медали. В том числе первое "золото".