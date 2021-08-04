Украинских медалисток на Олимпиаде объявили как представительниц России. Видео курьеза

Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук перепутали с представительницами России на церемонии награждения на Олимпийских играх-2020, сообщает агентство Р-спорт. В тот момент, когда на пьедестал почета поднимались наши обладательницы бронзовых наград, диктор объявила: "Бронзовые медали. Олимпийский комитет России".

Российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали "золото" в соревнованиях дуэтов.

1st #artisticswimming medal in history at the Games for #UKR!👏



Until #Tokyo2020, only 7 countries claimed medals at the #Olympics: Canada, China, France, Japan, Russia, Spain and USA pic.twitter.com/BlgpjUiQaq — FINA (@fina1908) August 4, 2021

"Третье место представили как Олимпийский комитет России. И потом она долго думала, что происходит. Вообще не понимала, что происходит, и потом исправилась", – подтвердила курьез Колесниченко.

Федина призналась, что никак не отреагировала на неприятную ситуацию во время церемонии награждения. По словам спортсменок они слышали, что их назвали не так, как надо и перепутали местами флаг.

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"На такое никто не обращает внимания. Главное, что все закончилось хорошо", – призналась журналистам.

Савчук отметила, что с россиянками у них нормальные рабочие отношения.

"Мы всех поддерживаем, все друг друга уважаем, поздравляем с каждой медалью", – сказала Савчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, "бронза" Савчук и Фединой стала первой олимпийской наградой для Украины в этом виде спорта в истории.

Всего наша команда 4 августа завоевала четыре медали. В том числе первое "золото".