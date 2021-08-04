Впервые на Играх: Украина добыла историческую медаль на Олимпиаде-2020

Украинский Марта Федина и Анастасия Савчук добыли "бронзу" Олимпиады-2020 в артистическом плавании. Это первая в истории страны олимпийская медаль в этом виде спорта.

Наши девушки стали третьими, набрав 189.4620, опередив более, чем на полтора балла, хозяек Игр. Федина и Савчук не дали японкам ни единого шанса на то, чтобы замахнуться на "бронзу". В обеих видах программы украинки занимали третью позицию.

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Олимпийскими чемпионками среди дуэтов стали представительницы ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Серебро у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь.

Отметим, что еще ни разу в истории Украина не имела медалистов Олимпиад среди артистических дуэтов в плавании.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец Жан Беленюк стал победителем Олимпийских игр в Токио и принес стране первое "золото" соревнований.